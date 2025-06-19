90後數學天才北大開講 「韋神」坐第一排聽講 被對比

王虹(右二)與韋東奕(前排條紋衣)同框討論數學問題。(視頻截圖)

北京大學數學科學學院近日舉辦講座，由34歲副教授王虹主講，現場座無虛席。更令人矚目的是，34歲北大數學研究員韋東奕也現身第一排聽講。兩位90後數學天才首次同框，引發網友關注，韋東奕曾苦惱曾選修自己課的學生很少，而王虹顯然講課魅力十足，課後她被學生包圍交流，其中也包括了韋東奕。

極目新聞報導，講座不僅吸引了許多數學界大咖參加，還有不少對數學感興趣的學生也前來旁聽。清華大學的學生趙寅（化名）拍下了講座現場的畫面，他說自己是來旁聽的，「看到韋東奕老師也在第一排聽講，就拍下了課間交流的視頻」。

據報導，韋東奕坐在第一排，還戴著眼鏡，依然是穿著那件白色的條紋襯衫，礦泉水瓶放在旁邊。但和其他人都盯著黑板不同，韋東奕直盯著自己的桌子，似乎正在沉思。

報導指出，王虹是一名90後數學教授，2007年進入北京大學地球與空間科學學院學習，後轉系至數學科學學院，2011年獲北京大學數學學士學位；2014年獲巴黎綜合理工學院工程師學位和巴黎第十一大學碩士學位，2019年獲麻省理工學院 博士學位。她於2021年6月完成在普林斯頓高等研究院的博士後研究工作，並於當年7月起任加州大學洛杉磯 分校（UCLA）助理教授，2023年7月起任紐約大學庫朗數學研究所副教授。

報導稱，王虹主要致力於傅立葉分析研究。2022年9月，她與其他兩位年輕學者共同獲得Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize。近期，王虹與約書亞·紮爾合作發表論文，宣布證明了在三維空間中的掛谷猜想，從而解決了調和分析和幾何學交叉領域存在了一個多世紀的難題。有觀點認為，王虹將有可能成為首位獲得菲爾茲獎的中國籍數學家。

報導說，韋東奕現為北大數學研究員。他以解題能力聞名，曾於2008年和2009年國際數學奧林匹克競賽（IMO）奪金。兩大風雲人物同框，網友自然免不了品評一番。此前韋東奕此前說過自己的苦惱就是選他課、聽他的課的人不多，到學期中只有五、六個人。但王虹每次講課，卻都是座無缺席。