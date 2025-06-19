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中1000萬的彩票 被洗衣機洗了一遍 雲南彩民能兌獎嗎？

中國新聞組／北京19日電
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這張中大獎的彩票。(取材自雲南體彩)
這張中大獎的彩票。(取材自雲南體彩)

雲南麗江70後張大哥差點就跟1000萬大樂透獎金錯身而過，他隨手丟衣服進洗衣機，沒想到其中暗藏的彩票竟然真的對中大獎。這張皺巴巴的彩票，所幸關鍵資訊仍完好，經體彩中心驗證有效後，經歷了這場驚心動魄的「洗衣歷險記」後，他順利的抱回大獎。不少網友懷疑「編故事」，雲南體彩官方證實事件為真 。

九派新聞報導，張大哥是一個買彩票20多年的老彩民，日前他習慣性的買了大樂透彩票隨手放入褲子口袋就忘了這回事。身上的衣服髒了後他隨手將衣褲扔進洗衣機，搓洗、漂清、晾曬……該有的清洗流程一樣都沒錯過。

直到麗江的大獎信息滿天飛，他才猛然想起：「壞了！我的彩票還在兜裡！」張大哥從乾透的褲子口袋裡掏出那張皺巴巴、濕了又乾的彩票，票面信息雖然飽經滄桑，但關鍵信息依然清晰可辨。

經過體彩中心專業兌獎設備的驗證，最終確認：這張「水洗包漿」的彩票，有效！千萬大獎，一分不少！領獎現場，張大哥顯得很淡定，他說自己有著穩定的工作，因為喜歡運動所以就一直買體育彩票，也知道買彩票不中也是在做公益，買了20多年，小獎也中過一些。

對於中獎，張大哥有自己的認知。他每次買得不多，都在自己收入可承受範圍內，就算不中獎就當為公益事業做點貢獻。他表示：「我生在農村，長在農村，知道那裡的難。現在有能力了，就想為家鄉實實在在幹點事，給老家裡的小輩鋪鋪路。」

這張「水洗包漿的彩票」的訊息披露後，又引來不少網民的嘲諷「編故事」，也有網民酸「這個劇本可以，以前沒寫過」、「經常買彩票的彩民是很準時的看開獎結果的」。更有人開玩笑的說「讓我中一次我就信了」。

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