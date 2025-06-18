倒查10年非法採礦 這回涉稀土激怒中央 廣西「首虎」落馬

廣西非法採礦嚴重，官方啟動專項行動；圖為造成2011年廣西合山礦區的大坑，塌陷約7000立方米的土方。（中新社資料照片）

廣西非法採礦「倒查十年」行動，前廣西政協副主席彭曉春涉嫌「嚴重違紀違法」，成為被查「首虎」。港媒分析，官方之所以啟動專項行動，是因為稀土 作為中國反制貿易戰工具，非法開採戰略礦藏恐影響稀土戰略，引發中央震怒。

中央社報導，前廣西壯族自治區主席藍天立5月12日落馬，中共 廣西黨委書記陳剛隨即宣布「對非法採礦和涉重金屬汙染問題倒查十年專項行動」，以此「深挖背後的作風問題、腐敗問題」。中共中紀委、中國國家監委官網16日宣布，前廣西政協副主席彭曉春涉嫌「嚴重違紀違法」，目前正接受中紀委、國家監委紀律審查和監察調查，成為「倒查十年」行動的「首虎」，也是今年以來被當局通報落馬的第28名中管幹部。

廣西壯族自治區前副主席彭曉春涉嫌嚴重違紀違法，成為廣西非法採礦「倒查十年」行動下的「首虎」。（取材自新京報）

據公開資料，1961年生的彭曉春，退休 前是中國副部級幹部，曾任廣西壯族自治區黨委副秘書長、辦公廳主任、政策研究室主任、中共廣西百色市委書記，他還是時任廣西黨委書記郭聲琨的「大管家」兼首席智囊。

港媒評論指出，廣西稀土等戰略礦產資源豐富，採礦、選礦、冶煉歷史悠久，而百色位在廣西西部山區，是廣西稀土等戰略性礦藏的主要開採地之一。然而，礦產豐富的河池、百色等地多年來由於無序開採，嚴重汙染生態環境，甚至影響「國家的稀土戰略」，引發中央震怒。

評論提到，有「壯王」之稱的藍天立落馬，外界普遍相信他可能涉及這類礦藏開採的腐敗行為，而廣西本土幹部出身的彭曉春，曾在2013至2018年擔任百色市委書記，此後轉任廣西政協副主席，直到退休。而百色就是廣西這次「倒查十年」的重災區。

參照先前內蒙古自治區針對煤炭開採等弊端展開的「倒查二十年」行動，「首虎」出現後，就會有其他「老虎」（指貪官）被大量發現，而更低階的廳處級幹部，恐會有上百人被查。