上海2500萬人口+數億遊客 吸4大國際主題樂園落腳

全球最大樂高樂園 7月加入戰局 正進行內部測試及試運行階段的上海樂高樂園預計7月5日正式開園。該度假區位於上海市金山區楓涇鎮，是全球開園規模最大的樂高樂園。圖為樂高人偶與參與內部測試的遊客互動。（中新社）

2025年初夏，為了迎接7月5日的正式開園，上海樂高樂園 正在進行緊張的內測，其間大部分項目的體驗等待時間均在20分鐘左右，個別熱門項目排隊需70分鐘以上，樂園的營運流程尚在磨合期。

中新社報導，上海樂高樂園度假區是中國首家樂高樂園，也是全球開園規模最大的樂高樂園。開園後，這座歷時近1300天打造的主題樂園 ，將與上海迪士尼 樂園、小豬佩奇戶外主題樂園、哈利．波特製片廠之旅等國際IP共同構成上海「東南西北」主題樂園矩陣式布局，全球頂級主題娛樂品牌在中國市場從未如此集中落子於同一城。

上海迪士尼樂園盤踞浦東、樂高落子金山、小豬佩奇進駐崇明長興島，而哈利．波特則立志重塑錦江樂園，上海正在用地理坐標丈量主題樂園的輻射半徑。

為什麼這麼多大牌主題樂園選擇聚集上海？首先，這座長三角重鎮的經濟基因為主題樂園提供了天然的溫床。2024年上海地區生產總值（GDP）突破5兆元（人民幣，下同），居民人均可支配收入88366元，人均消費支出52722元。同期，上海接待入境遊客突破670萬人次，接待中國國內遊客3.9億人次，同程研究院高級研究員徐子莫認為，近2500萬常住人口與數億人次的遊客共同織就龐大消費網絡，讓主題樂園投資者看到了持續盈利的曙光。

其次，上海的區位優勢利於吸附全球資源。898公里的地鐵網絡如同城市血脈串聯起通達的文旅通道。從上海虹橋樞紐到達位於金山的樂高樂園，高鐵僅需18分鐘；浦東國際機場的出入境客流，則通過「空鐵聯運」源源不斷地注入迪士尼樂園；當長三角地區2.38億人口成為一小時度假圈的潛在客源，主題樂園的邊際效益被幾何級擴大。

差異化定位讓四大國際主題樂園間形成互補格局。上海迪士尼樂園依託百年IP庫和沉浸式體驗，鞏固其全年齡層的吸引力；上海樂高樂園針對2歲—12歲的親子家庭，以全球首發的樂高大飛車和積木版江南水鄉演繹本土化創新；小豬佩奇戶外主題樂園借力長興島生態資源打造玩樂互動體驗；哈利波特製片廠之旅則依託錦江樂園城市記憶重塑英倫魔法。

此外，上海尚有前期開業的海昌海洋公園、歡樂谷等本土項目，以特色主題分食文旅市場大蛋糕，形成與國際IP共榮共生的多元生態。

中國主題公園研究院院長林煥傑測算過一筆帳：主題樂園每1元的經營收入可帶動城市3.8元經濟收入，進而撬動6元至15元的上下游產業鏈收入。上海財經大學中國式現代化研究院特聘研究員勞幗齡說，主題樂園在上海聚集，本質上是全球資源配置與上海市場潛力同頻共振的結果。