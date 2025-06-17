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薄瓜瓜在父親節發文憶薄熙來 「享受爸爸背影下溫暖」

記者賴錦宏／綜合報導
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薄瓜瓜在社交平台「X」發文，向獄中的薄熙來道聲：「父親節快樂！」（取材自薄瓜瓜X帳號）
薄瓜瓜在社交平台「X」發文，向獄中的薄熙來道聲：「父親節快樂！」（取材自薄瓜瓜X帳號）

中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜在社交媒體X（原「推特」）上以中英文發文，祝福被關在北京秦城監獄的薄熙來：「父親節快樂！」6月15日是中國的父親節。薄瓜瓜說，他當年曾急著掙脫薄熙來的背影，想像薄熙來當初在薄一波背影後闖出，自己拚一條自己的路一樣。13年來，他如願以償， 「今天，終於有夠自信，享受在爸爸背影下的溫暖」。

文章說，「自記事起，我們便習慣了相隔千里的父子相處。昔日如此，如今亦然 - 距離從未削弱我們的牽念。」

「那時你和媽在大連，我留在北京。我們的感情是『打』出來的。你使出『一指功』，『咯吱拳』， 我回敬『猴跳』，終被你的『千斤頂』鎖死，只得等在袖手旁觀的媽媽救我。我想你，但也學得理智應對，因為我明白，大連才是你的首要責任。為此，九歲那年，我寫下一首你逢人便念、讓我羞到想遁的詩：時晚民子遇，獨院無父存。要知答明歸，做真忘盼兒。」

「等你和媽回到北京，我已在英國寄宿學校。你愛誇我『會用電腦啦』，『英文趕上我了』， 我總不以為然。那時我最自以為是了，學了點皮毛經濟學，便寫篇自以為高明的論文，教你化解手裡的中歐貿易戰。」

薄瓜瓜還回憶，「一次假期，媽媽出差，家裡只剩下你我，我們相依為命十天。我們早起比賽俯臥撐、仰臥起坐、沖冷水澡。我早餐做培根油麵包， 你晚餐做番茄炒蛋。我以為多年住校早已免疫鄉愁，可那十天之後，只要想到你就心口發疼，彷彿又回到早期住校，躲進廁所，因看『雪人』而啜泣的那會兒。」

「家遷到重慶時，我已上大學。你終於把我當成人看待。我每跟辦公室約好時間，跟你在院子散步。對話多半單向 —我聽你背誦文天祥、范仲淹、譚嗣同的詩詞，講對家國職責的情懷；聽你告誡出門注意安全，嚴厲防止紈褲子弟的行為。」

「當年我急著掙脫你的背影，想像你當初在爺爺背影後闖出，自己拚一條自己的路一樣。十三年來，我如願以償，爽快的、淋漓盡致的自我發揮。 今天，終於有夠自信，享受在爸爸背影下的溫暖。」

薄瓜瓜在文中敘述了薄熙來官場歷練，包括1992至2000年擔任大連市代市長及市長，其後從遼寧省長調任中國商務部長，之後再調任重慶市委書記。文中也提到薄瓜瓜的爺爺，即中共元老薄一波。

薄熙來被普遍認為是中共黨內鬥爭的落敗者，2012年3月被解除重慶市委書記職務；同年4月被進一步解除中共政治局委員、中央委員職務，並被立案調查；同年9月被開除黨籍及公職（即「雙開」），並被移送司法機關處理。

2013年9月及10月，薄熙來先後被一二審依受賄、貪污、濫用職權等罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並被沒收個人全部財產。根據媒體先前報導及網路訊息，薄熙來目前在專門關押中共高官的北京秦城監獄服刑。

薄熙來 薄瓜瓜 中共

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