習近平72歲了 普亭發來賀電祝福他生日快樂

俄羅斯總統普亭祝賀中國國家主席習近平生日快樂。圖為2024年7月3日，習近平赴哈薩克出席上海合作組織峰會時會見普亭。（新華社）

習近平 生於1953年6月15日，近日他剛過72歲生日。據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭 熱烈祝賀中國國家主席習近平生日快樂，祝願他萬事如意。而6月14日生日的美國總統川普 14日也透露，普亭有致電給他，祝他生日快樂，

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫向記者透露了這一消息。

佩斯科夫15日說：「普亭總統今天向中國國家主席習近平致電，熱烈祝賀他生日快樂。普亭總統祝願這位中國的同事和朋友萬事如意。」15日，是中國國家主席習近平72歲生日。

普亭預計今年8月底至9月初訪問中國，屆時將出席中國舉辦的對日抗戰紀念活動。

綜合外媒報導，美國總統川普14日在其社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，指普亭14日向他致電祝賀生日快樂，兩人也談及以色列和伊朗的衝突。川普生於1946年6月14日，14日是他79歲生日。

今年3月華爾街日報引述知情人士指出，華府和北京曾就川普及習近平於6月展開「生日高峰會」一事進行討論。然而，美中貿易戰4月爆發，經過日內瓦及倫敦會談後仍存在很多不確定性，最近媒體並沒有兩人可能會面的相關報導。