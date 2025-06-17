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河北望都辣椒 創新栽種年產值突破20億元

樊嘉琳／河北保定報導
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河北省望都縣辣椒產業採用現代化溫室技術，實現辣椒產量最大化，較傳統露天種植增產30%以上。(樊嘉琳／攝影)
河北省望都縣辣椒產業採用現代化溫室技術，實現辣椒產量最大化，較傳統露天種植增產30%以上。(樊嘉琳／攝影)

河北省望都縣辣椒產業近年來發展迅猛，年產值突破20億元人民幣，年出口創匯達2200萬美元以上。這一擁有600年種植歷史的傳統產業，通過技術創新和模式升級，正煥發出新的生機與活力。

「我們望都辣椒種植歷史非常長，有600年的種植歷史，附近老百姓都會種辣椒。」望都辣椒產業集團負責人黃永發介紹道。該基地占地500多畝，採用3種特色種植模式：標準化露天種植、「麥椒套種」模式以及溫室大棚種植。

「標準化露天種植，年產量穩定；麥椒套種可以實現一年兩收；溫室大棚種植，其產量較露天種植提高30％以上。」黃永發解釋道，「五一前後在麥田裡套種辣椒苗，麥子收割後辣椒正好進入生長期。」這種創新模式不僅提高了土地利用率，還能為農戶帶來雙重收益。

在加工環節，當地形成了完整的產業鏈。初加工生產辣椒粉、辣椒碎；深加工製成辣椒醬、辣椒酥；精加工則提取辣椒鹼用於醫藥領域。目前全縣有128家辣椒加工企業，產品主要銷往長江以北地區，成品率達98%。

「我們望都辣椒形似羊角、粗如手指，皮厚油多、辣味適中，特別適合北方人口味。」黃永發表示，「這個傳統品種經過改良，現在已經成為我們的特色產品」。

據悉，基地不僅注重產業發展，更致力於帶動周邊村民增收。黃永發表示，「我們通過土地流轉建立示範基地，既推廣新技術，又為村民創造就業機會。」採摘季需要大量人工，為附近村民提供了穩定的收入來源，增加村民就業。

對於未來發展，黃永發表示將進一步擴大規模，引進新品種，同時加強精深加工，提升產品附加值。「我們希望通過示範引領，讓更多農戶加入辣椒種植，共同致富。」在鄉村振興推動下，望都辣椒產業正從傳統種植向現代化產業轉型。

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