超級應援團來了 蘇超「13太保」各地首長到場觀賽

萬眾矚目的「蘇超」第四輪15日落下帷幕，賽事創造新紀錄：徐州隊與鎮江隊比賽進入到下半場75分鐘時入場觀眾數達30823人，這也是單場觀眾首破3萬人大關。（取材自中國江蘇網）

「蘇超」人氣愈來愈火，「13太保」各地市長、市委書記到場觀賽，成為超級應援團；售價平台上的原價門票被秒殺，很多球迷直呼搶不到，還有人哀嚎「周杰倫 演唱會的票都沒那麼難搶」。而黃牛也開始盯上這塊「蛋糕」，價值9.9元（人民幣，下同，約1.3美元）的門票被炒到了600元，單場3萬多人的熱門場次球票被炒到了10倍以上，還有部分二手平台出現了150元代搶球票的業務。

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綜合上游新聞、新浪新聞等媒體報導，一名沒搶到門票的球迷田先生表示，他為了搶球賽門票，特地提前在售票平台填好身分信息，還訂了鬧鐘準備搶票，沒想到當天剛打開平台，發現票直接秒沒了。

有球迷質疑，這些票被黃牛搶走了。在某二手交易平台上，14日揚州vs.泰州的比賽，原價9.9元的球票在網上賣到了200元，甚至有人掛出600元高價，商品介紹還寫著：「超級C位、直播視角」。

除了「黃牛」高價轉讓球票之外，「蘇超」還出現了以前演唱會才會出現的代搶、代拍球票業務：有的店家聲稱可幫忙代搶，代搶成功後一張88元、2張160元、3張230元……愈多愈優惠；有人喊出了開價150元的代拍，聲稱是「必中代拍」。

一名接代拍的店主表示，只需要把身分信息提供給他，就可以代拍到實名球票。對於10元球票被加價到150元高價的事情，他回應：「150元已經不貴了。」

針對黃牛亂象，江蘇省足協工作人員表示，現在已經實名制了，公安也在打擊黃牛；「蘇超」官方票務代理商則說，如果是用軟件搶票被檢測到，會退回購票款，相當於這張票作廢。

「蘇超」的熱度顯然一時之間還不會消退，連「13太保」各地方市長、市委書記都專程到球隊駐地探班、赴球場加油，成為超級應援團。

14日在淮安和南京的「小龍蝦大戰鹽水鴨」德比之戰中，南京市市長陳之常、淮安市委書記史志軍在現場與數萬球迷共同見證這場巔峰對決。15日鎮江隊客場對陣徐州隊，鎮江市市長徐曙海、副市長武鳴等賽前專程去往球隊駐地，為球員們加油鼓勁。徐曙海還鼓勵球員不要把比賽結果看得太重，「比必勝更重要的是要打出我們的精氣神」、「只要我們努力了，我們就是最棒的」。

在剛剛過去的這個周末，「蘇超」又創下多項紀錄，第四輪賽事目前已進行了5場比賽，共有12.9萬人現場觀賽，每場平均25802人，為開賽來單周周末新高。其中，徐州和鎮江比賽共有30823人到場觀賽，這是「蘇超」自開始以來單場上座人數首次突破3萬人，僅隔一日就刷新了淮安對戰南京創造的26018人的上座人數紀錄。