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缺乏安全感 在中國日校生人數減逾1成

中央社台北17日電
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蘇州、深圳等地去年發生日本學童遭襲事件，影響中國各地日本人學校今年登記在冊的學生較去年減少10.5%。學童示意圖，非新聞相關圖。(中新社)
蘇州、深圳等地去年發生日本學童遭襲事件，影響中國各地日本人學校今年登記在冊的學生較去年減少10.5%。學童示意圖，非新聞相關圖。(中新社)

中國蘇州、深圳等地去年發生日本學童遭襲事件，一度引起旅居中國的日人恐慌情緒，影響所及，中國各地日本人學校今年登記在冊的學生較去年減少10.5%，在杭州的日本學童人數更急跌逾3成。

香港明報今天引述日本「朝日新聞」報導，據日本駐中國使領館資料，中國各地日本人學校今年登記在冊的學生總數3226人，較去年減少10.5%，其中在浙江杭州就讀的日本學童從去年的61人下降至今年的41人，急跌超過3成。

蘇州、深圳等地去年接連發生日本學童遭襲擊事件，一度引起旅居中國的日人恐慌情緒。據日本海外子女教育振興財團統計，COVID-19疫情前在中國的日本學童約4000人，2020年跌至2888人，2022年開始逐漸恢復，到2024年共有3608人在中國就讀日本人學校。

日本駐中大使金杉憲治12日訪問福州市會晤中共福建省委書記周祖翼時，也呼籲確保在中國的日人安全。

此外，金杉憲治稍早前在北京的中國人民大學演講時表示，當前日中關係最困難的部分是兩國人民之間的情感問題，日本對中國仍存一些負面看法，而中國社會對日本也同樣有一些負面印象，這種情況無法在一夜之間輕易改變。

日本外務省統計，去年10月在中國的日人跌破10萬人，較2012年最高峰時減少逾5萬人。

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