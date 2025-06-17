不算偷？安徽村民哄搶100萬斤馬鈴薯 警竟稱「法不責眾」

安徽宿州市埇橋區解集鎮一農場，遭當地村民連日集體劫走約50萬公斤馬鈴薯。（圖／截自影片）

安徽一名農場承包商指控，自己承包了500畝地種馬鈴薯(中國稱土豆)，收穫時卻遭村民「集體哄搶」。公安一開始以「法不責眾」為由，未出面制止村民集體搶劫行為。

觀察者網報導，曾姓農場承包商稱，去年投資300多萬元人民幣，在解集鎮清泉村租下500畝地種植土豆。「5月底土豆開始收穫了，我們發現到了夜裡經常有附近村民到地裡偷挖土豆。一開始就幾十號人，我們一直去攆著。」曾先生說，他攔住幾個村民質問對方為什麼來偷土豆，不料對方卻振振有詞地表示「這是你們地裡剩下不要的，我來撿一點」。

6月10日起，從偷竊變成了哄搶。曾先生說，「不分白天黑夜，每天有幾百甚至上千人到地裡挖土豆。我們過去驅趕，人家也不理睬，最多是丟下土豆，轉身換個地方繼續挖。搶的人太多了，我們根本管不過來。」

「我們原本預計1畝地能收3噸土豆，目前才收了1噸就遭到哄搶。」曾先生表示，除了用麻袋裝，很多人乾脆開著三輪車一趟一趟來地裡拉。曾先生保守估計每日被搶走土豆約20萬斤，累計損失將近100萬斤。

曾先生說，公安未出面制止村民集體搶劫行為，對他表示，「法不責眾，人太多了，我們也沒辦法。」甚至以「影響那麼大對你處理事情有利嗎？」要求他刪除網上相關影片。曾先生說，「此外還有各方面找到我的親友勸我不要再反映，說胳膊擰不過大腿。」