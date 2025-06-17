Labubu暴火 黃牛蹲守售貨機、20支手機刷單清空新品

售賣機前守貨的人們。（取材自封面新聞）

「泡泡瑪特 」的熱門玩偶Labubu 搶購潮持續在中國上演。16日凌晨，成都一間商場的自動售貨機前，數名黃牛徹夜排隊，只為搶購限量款Labubu。這款原價僅99元（人民幣，下同）的「醜萌」掛飾，在二手市場已被炒至2600元，部分限量版甚至拍出108萬元天價。

北京朝陽合生匯商場，一台泡泡瑪特售貨機前爆發激烈爭吵。幾名年輕人圍住一名中年男子，指責他「霸占機器兩小時清空所有Labubu新品」。保安趕到時，男子護著鼓脹的購物袋辯解：「我排隊花錢買的，犯什麼法？」

封面新聞報導，黃牛掃貨行為背後，是一條龐大且高利潤的灰色產業鏈。

「現在熱門款都是10-30倍的溢價，急單出價還可以更高。」潮玩「黃牛」陳飛（化名）透露，她帶領的六人團隊在Labubu暴火首周就淨賺37萬元。陳飛展示的手機紀錄顯示，原價594元的整盒盲盒轉手賣2100元，99元隱藏款掛飾最高以7800元成交。「這就是一場暴利遊戲，能看清市場走向的黃牛也很牛。」

「掙得多的可能幾萬到幾十萬，還有些是前面原價囤貨看漲的。」陳飛點開倉庫視頻，展架上堆滿未拆封的Labubu，「原價時都沒人買啊，結果現在全成寶了」。不過陳飛明白，風險如影隨形，有同行前兩天高價收貨，遇價格暴跌單日虧損超5萬。「這個娃娃的泡沫很大，就是看受眾。」

陳飛稱，線上線下都是一場體力與資源的比拚。對於隱藏款，職業黃牛團隊常雇數十人輪班蹲守，將自助售貨機變成「私人提款機」上貨就拿走。

而在線上戰場，陳飛直言，技術已成為黃牛的核心武器，售價12.88元的「頂配版」刷單軟件正在黑產渠道熱銷。「我們工作室20台手機同時掛腳本，新品上線3秒清空。」陳飛介紹，屏幕上連點器以肉眼無法捕捉的速度完成支付，普通消費者根本毫無機會。

陳飛稱黃牛是市場熱度的溫度計，「99元的塑料娃娃賣七、八千，全是利潤，但誰知道哪天就崩了誰？」陳飛稱，在黃牛中labubu已有降溫的趨勢，已經有不少黃牛清盤脫手了。