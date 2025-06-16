中國短劇出現「1胎生99子」離譜劇情 寶寶疊起來宛如「肥牛卷」

短劇出現「一胎生99子」的劇情引發爭議。（取材自微博）

中國一齣微短劇近日因「1胎99子」的奇葩劇情陷入輿論風波，劇中女主意外懷上龍種，分娩時「天降祥瑞」，竟一口氣誕下99個兒子。奇葩劇情引發網友吐槽：「都2025年了，還有微短劇開倒車」、「荒誕程度沒有最離譜，只有更離譜」。

綜合媒體報導，微短劇「麒麟送子，天降喜福」一共68集，於6月14日上線，累計播放量超過4200萬。在爭議片段曝光後，該劇已在相關平台下架。該劇由王宇威、方楚彤主演。

對於爭議的「1胎99子」內容，有網友評論調侃：「女生已經敢一胎生99個了，孩子疊在一起像盤肥牛卷。」「一個敢編，一個敢演，一個敢播。」由於情節過於離譜，以至於有網友覺得動不動3個億零花錢的霸道總裁，都被襯托得「稍顯正常」。

輿論發酵後，「麒麟」男主角王宇威在直播中的回應更讓人覺得荒謬，他坦言圍讀劇本時就覺得劇情「很癲」，卻將接戲責任甩鍋給經紀人：「經紀人說會大爆，我沒看本就接了。」

王宇威的這番言論引發公眾質疑：作為劇集核心人物，對離譜劇情不做任何干預，反而在輿論發酵後推卸責任，這不僅是職業素養的缺失，更是對觀眾的極不尊重。

該劇導演表示，目前「對於此事不能給出任何回覆」。