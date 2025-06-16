我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中東緊張將導致通膨上升 Fed今年可能只降息一次

傳伊朗讓步 中東衝突受限 美股反彈 道指升逾300點

中國短劇出現「1胎生99子」離譜劇情 寶寶疊起來宛如「肥牛卷」

世界新聞網／輯
短劇出現「一胎生99子」的劇情引發爭議。（取材自微博）
短劇出現「一胎生99子」的劇情引發爭議。（取材自微博）

中國一齣微短劇近日因「1胎99子」的奇葩劇情陷入輿論風波，劇中女主意外懷上龍種，分娩時「天降祥瑞」，竟一口氣誕下99個兒子。奇葩劇情引發網友吐槽：「都2025年了，還有微短劇開倒車」、「荒誕程度沒有最離譜，只有更離譜」。

綜合媒體報導，微短劇「麒麟送子，天降喜福」一共68集，於6月14日上線，累計播放量超過4200萬。在爭議片段曝光後，該劇已在相關平台下架。該劇由王宇威、方楚彤主演。

對於爭議的「1胎99子」內容，有網友評論調侃：「女生已經敢一胎生99個了，孩子疊在一起像盤肥牛卷。」「一個敢編，一個敢演，一個敢播。」由於情節過於離譜，以至於有網友覺得動不動3個億零花錢的霸道總裁，都被襯托得「稍顯正常」。

輿論發酵後，「麒麟」男主角王宇威在直播中的回應更讓人覺得荒謬，他坦言圍讀劇本時就覺得劇情「很癲」，卻將接戲責任甩鍋給經紀人：「經紀人說會大爆，我沒看本就接了。」

王宇威的這番言論引發公眾質疑：作為劇集核心人物，對離譜劇情不做任何干預，反而在輿論發酵後推卸責任，這不僅是職業素養的缺失，更是對觀眾的極不尊重。

該劇導演表示，目前「對於此事不能給出任何回覆」。

上一則

中國外交部：堅持自衛防禦核戰略 不參與軍備競賽

延伸閱讀

扮相醜、台詞土、特效糟？白鹿新劇臨江仙「難看」登熱搜

扮相醜、台詞土、特效糟？白鹿新劇臨江仙「難看」登熱搜
慶祝第6屆國家海洋日 賴清德：每位台灣人都有海洋DNA

慶祝第6屆國家海洋日 賴清德：每位台灣人都有海洋DNA
白鹿仙俠劇扮相像哪吒？「臨江仙」難看上熱搜 于正不服：習慣了

白鹿仙俠劇扮相像哪吒？「臨江仙」難看上熱搜 于正不服：習慣了
趙麗穎爆粗口後… 人被黑 新戲演技遭負評

趙麗穎爆粗口後… 人被黑 新戲演技遭負評

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
馬女士說自己遭陌生男子刺胸口20多刀但僅一刀傷及肺部，是隆乳假體救了她一命。（取材自大河報）

29歲女被捅20多刀 靠假體撿回一命 網民：原來隆胸能當盔甲用

2025-06-14 06:30

超人氣

更多 >
政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了
新娘太美 巴西新郎還沒說「我願意」就癱軟昏倒

新娘太美 巴西新郎還沒說「我願意」就癱軟昏倒
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
小心養老金都花在修理 技師建議退休族別開的9款車

小心養老金都花在修理 技師建議退休族別開的9款車
對外冷靜、對家人超暖「3星座」溫柔只留給最親的人

對外冷靜、對家人超暖「3星座」溫柔只留給最親的人