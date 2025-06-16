我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內唐亞胡接受福斯專訪爆：川普2度遇刺 伊朗是主謀

紐約郵報爆他曾任中國國企高管 賀立寧辭葛謨競選幕僚

「幹最髒活、賺最乾淨錢」24歲女捨5萬高薪 返鄉陪父掏糞

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
父女倆邊工作邊開玩笑。(取材自南方都市報)
父女倆邊工作邊開玩笑。(取材自南方都市報)

一名年輕女子在辭去高薪職位後，選擇返鄉與父親一同從事下水道清潔工作，並以影像紀錄父親的日常，引發網路關注。她的父親是一位資深抽吸工，俗稱「掏糞工」，過去20多年來每日奔走於城市街頭，從事化糞池與管道的清理工作。這段從「資深打工人」到「掏糞女孩」的職場經歷，逐漸改變了她對這份工作的看法與理解。

南方都市報報導，黃文靜的父親「鋒哥」長年以操作吸汙車為業，負責清除城市地下的淤泥與廢物。這份辛勞而常被污名化的工作，曾讓她在成長過程中極力迴避與隱瞞，小學時甚至在作文中假稱父親是工程師，避免同儕嘲笑。

鋒哥對女兒的顧慮心知肚明，連接送她上下學都盡量避免，怕給她帶來困擾。「我讀書不多，找不到體面的工作，只能靠體力吃飯。」

鋒哥在查看地下井情況。(取材自南方都市報)
鋒哥在查看地下井情況。(取材自南方都市報)

文靜12歲決定輟學進入職場，歷經美甲、開服裝店、做電商銷售，24歲前已累積10年工作經驗。她曾在深圳月入5萬元人民幣（約7002美元），直到某次深夜情緒崩潰，她打電話回家說：「我想辭職了。」父親回應：「回來吧，我掏糞養你。」

返鄉後，文靜首次隨父親外出工作，親眼見到地下油脂積垢與惡臭環境，也重新理解這份職業的辛苦與價值。她開始拍攝工作過程上傳網路，自稱「掏糞女孩」，逐漸獲得網友的關注與正面回應。文靜說，大眾對這份工作的接受度已遠高於她童年的認知，「大家都說，爸爸做最髒的活，賺最乾淨的錢。」

鋒哥給文靜擰瓶蓋。(取材自南方都市報)
鋒哥給文靜擰瓶蓋。(取材自南方都市報)

父女在工作上的默契，也延伸至日常生活。鋒哥習慣性地照顧女兒，煮飯、開瓶、添飯一手包辦。她說：「在家我什麼都不用做，他為了讓我多吃幾口，煮飯的事也自己來。」

手機通訊錄裡，她把父親叫「峰仔」，鋒哥則將她備註為「VIP」。她出錢蓋房，他默默感念於心；她被親戚責備坐姿不雅，他一句「這是她家，她想翹腳就翹腳」，堅定地護著。

從打不開井蓋的女孩，到能獨立協助作業的搭檔，文靜說，父親這一生，做的從不只是體力活，而是一步步替她撬開人生的路，「爸爸永遠是我的開蓋大王」。

父女倆結束工作一起開心回家。(取材自南方都市報)
父女倆結束工作一起開心回家。(取材自南方都市報)

電商

上一則

習近平會中亞領導人 彭博：藉機擴大中亞「朋友圈」

延伸閱讀

棕櫚樹下的丁香（三）

棕櫚樹下的丁香（三）
電風扇超髒也別沖水 家事達人曝「1妙招」清光灰塵不費力

電風扇超髒也別沖水 家事達人曝「1妙招」清光灰塵不費力
追共諜 藍營2助理、扁前幕僚郭文彬捲入

追共諜 藍營2助理、扁前幕僚郭文彬捲入
陪病進行式（四）

陪病進行式（四）

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

2025-06-08 16:15

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
開始領社安金後 別忘了還有這7項福利

開始領社安金後 別忘了還有這7項福利
用刀去除鮭魚皮太費事 改用這招很輕鬆

用刀去除鮭魚皮太費事 改用這招很輕鬆
政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了
「我命不久矣」明州議員槍案兇嫌 最後簡訊曝光

「我命不久矣」明州議員槍案兇嫌 最後簡訊曝光