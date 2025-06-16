「幹最髒活、賺最乾淨錢」24歲女捨5萬高薪 返鄉陪父掏糞

父女倆邊工作邊開玩笑。(取材自南方都市報)

一名年輕女子在辭去高薪職位後，選擇返鄉與父親一同從事下水道清潔工作，並以影像紀錄父親的日常，引發網路關注。她的父親是一位資深抽吸工，俗稱「掏糞工」，過去20多年來每日奔走於城市街頭，從事化糞池與管道的清理工作。這段從「資深打工人」到「掏糞女孩」的職場經歷，逐漸改變了她對這份工作的看法與理解。

南方都市報報導，黃文靜的父親「鋒哥」長年以操作吸汙車為業，負責清除城市地下的淤泥與廢物。這份辛勞而常被污名化的工作，曾讓她在成長過程中極力迴避與隱瞞，小學時甚至在作文中假稱父親是工程師，避免同儕嘲笑。

鋒哥對女兒的顧慮心知肚明，連接送她上下學都盡量避免，怕給她帶來困擾。「我讀書不多，找不到體面的工作，只能靠體力吃飯。」

鋒哥在查看地下井情況。(取材自南方都市報)

文靜12歲決定輟學進入職場，歷經美甲、開服裝店、做電商 銷售，24歲前已累積10年工作經驗。她曾在深圳月入5萬元人民幣（約7002美元），直到某次深夜情緒崩潰，她打電話回家說：「我想辭職了。」父親回應：「回來吧，我掏糞養你。」

返鄉後，文靜首次隨父親外出工作，親眼見到地下油脂積垢與惡臭環境，也重新理解這份職業的辛苦與價值。她開始拍攝工作過程上傳網路，自稱「掏糞女孩」，逐漸獲得網友的關注與正面回應。文靜說，大眾對這份工作的接受度已遠高於她童年的認知，「大家都說，爸爸做最髒的活，賺最乾淨的錢。」

鋒哥給文靜擰瓶蓋。(取材自南方都市報)

父女在工作上的默契，也延伸至日常生活。鋒哥習慣性地照顧女兒，煮飯、開瓶、添飯一手包辦。她說：「在家我什麼都不用做，他為了讓我多吃幾口，煮飯的事也自己來。」

手機通訊錄裡，她把父親叫「峰仔」，鋒哥則將她備註為「VIP」。她出錢蓋房，他默默感念於心；她被親戚責備坐姿不雅，他一句「這是她家，她想翹腳就翹腳」，堅定地護著。

從打不開井蓋的女孩，到能獨立協助作業的搭檔，文靜說，父親這一生，做的從不只是體力活，而是一步步替她撬開人生的路，「爸爸永遠是我的開蓋大王」。