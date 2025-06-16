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窮父為娃籌醫費行竊被抓 獄中得知兒逝…骨灰灑監獄旁

中國新聞組／北京16日電
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于海波與兒子于佳躍見最後一面。(取材自央視社會與法頻道)
于海波與兒子于佳躍見最後一面。(取材自央視社會與法頻道)

為給白血病兒子籌醫藥費，于海波跟著朋友偷變壓器，賣不到3萬元（人民幣，下同，約4201美元）被判刑四年，卻在獄中偶然得知孩子去世。兒子遺言是把骨灰撒在離父親監獄最近的淨月潭，「想我的時候就去看看」。如今于海波已出獄，因前科只能打零工、開直播維生。有網民感慨：「為了錢去偷有罪，為了給孩子治病去偷是這個世界有罪」。

上游新聞報導，來自吉林的于海波，19歲時與太太生下兒子于佳躍，他在長春四處打工維生。于佳躍3歲時被診斷出急性淋巴細胞白血病，住進醫院開始了漫長的治療。于海波身兼多職籌醫藥費，常因太忙錯過兒子的來電。他把婚房賣了，還嘗試過各種借貸，「最難的時候，500塊錢都拿不出來。」

于佳躍一度因病情好轉開始上學，他說長大後想當警察，要保護爸爸。2021年4月，于佳躍需要到醫院回診，費用上萬塊，當時因新冠肺炎疫情工作難找，于海波籌不出錢，聽信朋友說賣變壓器可換錢，就跟著偷了變壓器20多台，賣了不到3萬塊錢，還因破壞電力設施罪被判處有期徒刑四年。

于海波在獄中得知兒子病情惡化，並患上非霍奇金惡性腫瘤母細胞瘤，他們一家努力籌錢，監獄警察和獄友當時也共同捐贈了7萬多元，但遠遠不夠。2023年6月于海波獲准外出探病，見了兒子最後一面，一個月後兒子去世。

于佳躍的骨灰撒在了淨月潭，緊鄰他服刑的監獄，家人轉述兒子留給于海波的話：「出去之後不要想我了，想我的時候就去淨月潭看看，我一直在那兒。」

于海波出獄後到淨月潭祭奠。(取材自上游新聞)
于海波出獄後到淨月潭祭奠。(取材自上游新聞)

于海波說，他出獄後因為有前科，工作難找，只能做些零工維持基本開銷，希望透過拍片增加收入。他的視頻主要記錄自己和家人的日常生活。父親節時他去淨月潭看了兒子，他說，此前他從未慶祝過父親節，這是他一生的遺憾。

對於于海波的遭遇，許多網民表示同情，「為了錢去偷他有罪，為了給孩子治病去偷是這個世界有罪」、「有的人雖然蹲過監獄，但他真的不一定是什麼壞人。相反的人逍遙自在，但真的不是好人」。

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