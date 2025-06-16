杭州一間泡泡瑪特開業當天即閉店 原因疑跟黃牛有關

泡泡瑪特杭州店人潮洶湧。（取材自中國藍新聞）

一則關於「杭州一泡泡瑪特 開業當天閉店」的話題引發熱議。原定15日開業的泡泡瑪特杭州某店，開業沒多久就宣布閉店。據現場顧客透露，排了四小時，開門後一批疑似黃牛的人衝進去「端盒」（購買一整套盲盒），引發大家不滿，沒多久就閉店了。

泡泡瑪特杭州店掛出開業延期告示。（取材自中國藍新聞）

證券時報報導，泡泡瑪特宣布，popop北京首家正式門店已於14日在北京國貿商城開啟正式營業。據了解，「popop」為泡泡瑪特旗下獨立珠寶品牌。

有分析稱，這或許是泡泡瑪特拓展珠寶業務的關鍵舉措，凸顯其多元化戰略布局。另外，泡泡瑪特的新業務Pop Land（IP主題樂園 ）也被認為是其IP業務拓展的重要嘗試。

據藍鯨新聞，在北京門店開業的前一天（6月13日），popop全球首店在上海港匯恒隆廣場開業。泡泡瑪特創始人王寧現身首店開業剪綵儀式。

popop北京門店展示的Labubu系列首飾。（取材自新聞晨報）

據了解，該店內飾品覆蓋Hirono、MOLLY、SKULL PANDA、Crybaby、Labubu 、星星人等多個熱門IP，價格區間在319-2699元（人民幣，下同，約375美元）。

有視頻畫面顯示，王寧在現場表示：「我們其實一直也希望能夠通過不同的品類，去拓展更多的一個可能性，珠寶是我們一直嘗試的一個非常重要的品類。」

據中國藍新聞，原定於15日開業的泡泡瑪特杭州某店，開業沒多久就宣布閉店。近日，廣州天環泡泡瑪特快閃店開業，泡泡瑪特旗下的核心IP——Labubu（拉布布）也被大批粉絲與黃牛瘋狂搶購。廣州天環快閃店需提前在「泡泡瑪特」小程序支付0.01元預約進店名額，進店資格發出後幾乎秒光，多位專業玩家不得不在二手市場以200元-600元不等溢價購買進店資格，「還在不停地漲價，這會兒已經快破千元」。