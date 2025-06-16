父親節憶薄熙來 薄瓜瓜：距離從未削弱我們的牽念

薄瓜瓜在社交平台「X」發文，向獄中的薄熙來道聲：「父親節快樂！」（取材自薄瓜瓜X帳號）

6月14日是父親節，前中共 重慶市委書記薄熙來 之子薄瓜瓜 在社交媒體X（原「推特」）上以中英文發文，祝福被關在北京秦城監獄的薄熙來：「父親節快樂！」。薄瓜瓜說，他當年曾急著掙脫薄熙來的背影，想像薄熙來當初在薄一波背影後闖出，自己拚一條自己的路一樣。13年來，他得以索償。 「今天，終於有夠自信，享受在爸爸背影下的溫暖」。

文章說，「自記事起，我們便習慣了相隔千里的父子相處。昔日如此，如今亦然 - 距離從未削弱我們的牽念。」

「那時你和媽在大連，我留在北京。我們的感情是『打』出來的。你使出『一指功』，『咯吱拳』， 我回敬『猴跳』，終被你的『千斤頂』鎖死，只得等在袖手傍觀的媽媽救我。我想你，但也學得理智應對，因為我明白，大連才是你的首要責任。為此，九歲那年，我寫下一首你逢人便念、讓我羞到想遁的詩：

時晚民子遇，

獨院無父存。

要知答明歸，

做真忘盼兒。」

「等你和媽回到北京，我已在英國寄宿學校。你愛誇我『會用電腦啦』，『英文趕上我了』， 我總不以為然。那時我最自以為是了，學了點皮毛經濟學，便寫篇自以為高明的論文，教你化解手裡的中歐貿易戰。」

薄瓜瓜還回憶，「一次假期，媽媽出差，家裡只剩下你我，我們相依為命十天。我們早起比賽俯臥撐、仰臥起坐、沖冷水澡。我早餐做培根油麵包， 你晚餐做番茄炒蛋。我以為多年住校早已免疫鄉愁，可那十天之後，只要想到你就心口發疼，彷彿又回到早期住校，躲進廁所，因看《雪人》而啜泣的那會兒。」

「家遷到重慶時，我已上大學。你終於把我當成人看待。我每跟辦公室約好時間，跟你在院子散步。對話多半單向 —我聽你背誦文天祥、范仲淹、譚嗣同的詩詞，講對家國職責的情懷；聽你告誡出門注意安全，嚴厲防止紈綔子弟的行為。」

「當年我急著掙脫你的背影，想像你當初在爺爺背影後闖出，自己拚一條自己的路一樣。13年來，我得以索償，爽快的、淋漓盡致的自我發揮。 今天，終於有夠自信，享受在爸爸背影下的溫暖。」

薄熙來於2013年春受賄罪、貪汙罪、濫用職權罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。據悉， 薄熙來目前應被關押在北京秦城監獄。