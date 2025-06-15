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北京故宮漏水 明代珍貴「東園圖」被淋濕 展覽暫停

記者賴錦宏／即時報導
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網友在社交平台發布消息稱，北京故宮展出的文徵明「東園圖」的東字左半邊，竟遭雨滴淋濕。（取材自微博）
網友在社交平台發布消息稱，北京故宮展出的文徵明「東園圖」的東字左半邊，竟遭雨滴淋濕。（取材自微博）

北京故宮內旳文物件件珍稀無比，稍一不慎隨時造成不可逆轉的破壞。網上有消息指出，近日故宮大雨，有展廳疑漏水致明代文徵明的「東園圖」的畫作遭淋濕。

據湖北日報旗下新媒體「極目新聞」報導，上周六（14日），北京下了一整天暴雨，現場遊客和網友反映，故宮午門「樂林泉—中外園林文化展」展廳發生漏水，有展品被滲漏的雨滴淋濕。根據網民發布的影片顯示，處於展櫃中的「東園圖」中的「東」字左部疑似被雨滴淋濕。隨後工作人員緊急清場並宣布展覽暫時關閉。

當日下午5時許，北京故宮博物院官方熱線人員透露，故宮當下已經閉館，具體情況正在核實，但未提及書畫作有無遭破壞。

北京日報指出，2025年3月31日「樂林泉—中外園林展」開展，在午門正殿和東西燕翅樓展廳展出，展出包括11件宋元畫珍品在內，200餘套中外展品，展覽原定持續至6月29日止。

「東園圖」是明代四家之一的文徵明於61歲時繪製，表現了東園雅集時的情景，兼具藝術與歷史價值「東園圖」已成為後人領略明代園林藝術生活的重要遺產。

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