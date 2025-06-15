泡泡瑪特杭州新店 開業2小時就關閉 疑似黃牛「端盒」

近期，泡泡瑪特旗下的LABUBU火爆出圈，在全球掀起搶購熱潮。(歐新社)

潮玩Labubu 的中國製造商泡泡瑪特 新店，15日在杭州開幕。不過門市開業僅兩小時商品就被黃牛買完，提前關門。

極目新聞報導，視頻顯示，商場內人員十分擁擠，現場有人員說：「泡泡瑪特開門，好多人，看不到邊。」有人抱怨：「還不開啊？」另有視頻顯示，有多名身著制服者在現場維持秩序。

有網友稱，杭州這家泡泡瑪特新店開門後，一批疑似黃牛人員迅速湧入並「端盒」（整盒購買全部款式），導致普通消費者無法購得商品，兩小時後門店就關了。

有網友對此表示不滿：「等牛掃完貨就閉店的意思嗎？現在還能有幾個是熱愛的，都是奔著賺米去的。」

還有網友建議：「作為全球暢銷的玩偶來自中國是一件非常值得驕傲的事情，雖然物以稀為貴，但是品牌方還是要重視最近頻繁因為labubu產生的一些糾紛問題了。」

15日晚，杭州西溪天街工作人員稱，該商場本應是上午10點開門，但因為商場內的泡泡瑪特門店當天開業，大量顧客冒雨提前排隊，於是9點多商場就提前開門了，所有保安都去維持秩序。不過，因為泡泡瑪特店顧客蜂擁而至十分瘋狂，存在安全隱患，於是在11點多提前關門了，商場其他門店正常營業。