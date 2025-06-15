武大食堂「烤鴨當燒鵝」惹眾怒 為何廣東人不背這鍋？

鵝饗廣式燒鵝飯的店內友情提示（取材自觀察者網）

近日，在武漢 大學醫學部杏園食堂三樓，一家名為「鵝饗廣式燒鵝飯」的店家因為一張「友情提示」，引發網路上熱議。該提示指出，「燒鵝飯為廣東地區俗稱，實際食材為烤鴨製作」，這句簡短的說明引發廣東網友的不滿和抗議，甚至讓不少廣東人憤怒稱「廣東人不背這個鍋」。

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綜合媒體報導，武大杏園食堂新開業的這家廣式燒鵝飯檔口，「招牌燒鵝」定價45元（人民幣，約6.3美元）/半隻，玻璃上很溫馨地貼了一張友情提示「燒鵝飯為廣東地區俗稱，實際食材為烤鴨製作」。

這20個字引發了許多廣東網友的不滿和抗議。因為廣東壓根就沒有這樣的「俗稱」，廣東的燒鵝飯，也不可能會用烤鴨來製作。

網民貼出烤鴨和燒鵝的分辨圖。（取材自微信）

燒鵝是廣東的經典名菜之一，其製作工藝獨特，成品皮薄酥脆，口感醇厚，是廣東人年節慶典、宴席活動的重要食材之一。且燒鵝食材成本也遠高於燒鴨，據悉，鵝的批發價是鴨的兩、三倍，「拿鴨充鵝，等於用白銀冒充黃金！」

對於廣東人來說，燒鵝與燒鴨，豈能混為一談？網友抗議，媒體發聲，廣東人為何反應激烈？原因大致有二：一是外地人自己做了爛事，虛假宣傳，卻把屎盆子扣在廣東頭上，簡直是豈有此理。二是廣東人做菜向來講究「一是一、二是二」，鵝是鵝，鴨是鴨，雞有雞味，菜有菜味，在外地卻有人如此混淆是非，抹黑廣東美食，將燒鵝與燒鴨混為一談，無異於挑戰飲食文化的底線。

因此，這家店在玻璃上貼出的這條提示被認為是不恰當且不尊重廣東飲食文化的行為，「廣東人不背這個鍋！」。