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受託代購labubu 跳「科目三」走紅的外籍記者也來排隊

中國新聞組／北京15日電
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方浩明稱受朋友之托來「代購」Labubu。（取材自封面新聞）
方浩明稱受朋友之托來「代購」Labubu。（取材自封面新聞）

近期，「醜萌」玩具Labubu正以驚人速度火遍全球。北京朝陽公園內的泡泡瑪特城市樂園也被國內外遊客「擠爆」。在近50人的結帳長隊中，曾被外長王毅點讚、跳「科目三」的外籍記者方浩明格外引人注目，他說，Labubu在他的家鄉很受歡迎，他此行既是拍照記錄，也是受朋友之託來「代購」。

封面新聞報導，「醜萌」玩具Labubu正以驚人速度火遍全球，北京朝陽公園內的泡泡瑪特城市樂園，成為潮玩粉絲心中的「中國版迪士尼狂歡地」，為了和頂流明星Labubu合影，粉絲們不惜在烈日下排起長隊，遊客們大包小包地選購著「樂園限定」款Labubu周邊產品，其公仔貨架屢被掃空。一位外籍遊客抱著Labubu感嘆：「太火了，在家鄉都買不到呀！」

方浩明說，「能沈浸在泡泡瑪特的IP世界裡購物，體驗很棒！」他直言，這讓他深刻感受到中國潮玩IP走向國際後的強大出圈能力，「它們正受到全球越來越多人的喜愛和點讚。」

北京泡泡瑪特城市樂園（POP LAND）是中國首個潮玩行業沈浸式IP主題樂園，於2023年9月26日正式開園，占地面積約4萬平方米，相當於北京環球影城占地面積的百分之一。一位來自上海的「鐵粉」小李表示：「能看到Molly、Labubu、Dimoo、Skullpanda和Pucky等經典IP形象就很開心。」

早上10時許，「好友見面會」區域就已經排起了長龍，泡泡瑪特的多個IP形象會輪番出場互動，每次約15-20分鐘。「我今天就是專程來和頂流明星Labubu合影的。」遊客小雨坦言。

Labubu蛋撻。（取材自封面新聞）
Labubu蛋撻。（取材自封面新聞）

樂園內的IP主題餐飲也成了打卡熱點。泡泡街的Labubu華夫巴士前，38元人民幣（約5.3美元）一份的Labubu造型華夫餅，吸引了不少遊客。此外，在Molly宴會廳、Molly的甜品屋等餐飲區域，有著Molly形象的精致小蛋糕、插放著Labubu圖片的水果蛋撻等，憑借可愛的造型俘獲了遊客的心。

北京大興國際機場也提供了一個購買「樂園限定」的窗口，不少商品很快售罄，但推著行李箱的遊客熱情不減。

Labubu 泡泡瑪特 王毅

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