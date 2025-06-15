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廣西「扁擔女孩」高考後挑行李回家 全網關注曝近況

中國新聞組／北京15日電
劉燕高考完挑行李回家暴紅。（視頻截圖）
劉燕高考完挑行李回家暴紅。（視頻截圖）

日前一名女生用扁擔挑行李離校的視頻火遍全網，獲無數網友點讚；這名「扁擔女孩」是廣西灌陽縣第二高級中學的應屆畢業生劉燕，為了減輕家裡的經濟負擔，劉燕在縣城的一家餐館找到了一份時薪人民幣12元（約1.6美元）的暑假工作。

瀟湘晨報報導，6月9日高考結束後，劉燕的母親來學校接她回家，為了把被褥衣服等物品一次性帶走，她的母親帶來家裡的扁擔。「本來媽媽是想挑扁擔的，但是我覺得她平時太辛苦了，所以就自己扛著走了，她在後面幫我拿些輕便的物品。」得知自己在網上「火了」，劉燕感到很意外，「就是日常搬運行李，沒有什麼特別的。」

據報導，劉燕告訴新華社記者，她平時也常用扁擔幫家裡做農活，為了減輕媽媽的負擔，課餘、放假的時間，劉燕也總會跟媽媽一起下地幹活。「兩只水桶裝滿水大概有三、四十斤（約15到20公斤），咬咬牙也挑得動，如果我不做這些，最後還是會落在媽媽肩膀上，我不想讓她那麼辛苦。」

劉燕的家位於離灌陽縣城十多公里的新街鎮，爸爸和哥哥常年在外打工，媽媽在老家務農並負責照顧劉燕。「只有過年時一家人才能團聚，但爸爸和哥哥經常和我視頻，關心我的學習和生活。」

報導指出，劉燕的班主任陳慶隆表示，劉燕上進懂事、心地善良，在這所偏遠縣城的高中，70%以上的孩子來自農村，這些孩子都很獨立、刻苦，扁擔、編織袋、水桶是他們往返家校搬運物品的常用工具。 最近幾天，不少人通過各種渠道表達資助意願，劉燕在感謝之餘一一婉拒。「我還是我，未來的路還得自己走。」

回憶剛剛結束的高考，劉燕感覺發揮正常，對於這位最遠只去過桂林市區的女孩來說，走出大山到大城市上學，是她一直以來的夢想。「希望能就讀師範類專業，用自己的知識讓更多孩子走出大山看到外面精采的世界。」

這是6月13日在廣西桂林市灌陽縣新街鎮拍攝的劉燕家中一角。（取材自瀟湘晨報）
這是6月13日在廣西桂林市灌陽縣新街鎮拍攝的劉燕家中一角。（取材自瀟湘晨報）
6月13日，在廣西桂林市灌陽縣新街鎮，劉燕（右）與媽媽一起幹完農活回家。（取材自...
6月13日，在廣西桂林市灌陽縣新街鎮，劉燕（右）與媽媽一起幹完農活回家。（取材自瀟湘晨報）
劉燕（右）在廣西桂林市灌陽縣一家餐館找到一份暑假工，餐館老闆教她製作當地特色美食...
劉燕（右）在廣西桂林市灌陽縣一家餐館找到一份暑假工，餐館老闆教她製作當地特色美食油茶。（取材自瀟湘晨報）

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