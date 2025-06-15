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考完囉…中國千萬高考生暑假瘋消費 估帶動5000億市場

中國新聞組／北京15日電
不少考生在高考後到醫美診所進行雙眼皮手術，不少還是家長安排的。（取材自潮新聞）
不少考生在高考後到醫美診所進行雙眼皮手術，不少還是家長安排的。（取材自潮新聞）

2025年高考結束，千萬考生紛開啟放鬆模式，也帶動消費市場。近日，許多高考生大曬考後帳單，其中多數是電子產品、駕照、旅遊三件套，還有人在家長陪伴下去做美容或近視手術等，有人一個暑假就要花掉2.8萬（人民幣，下同，約3899美元）。有估計稱能拉動4000億到5000億（約557億到696億美元）「後高考經濟」銷售額，苦的是肉痛的家長。

網易報導，今年有1335萬高考考生，高考結束後，電腦、手機、駕照基本是考生購買標配，再加上旅遊、聚會、近視手術、牙齒矯正等等，2萬肯定要。如果上的公立大學學費5000元，私立大學1萬5000元，所以一個考生在高三考完高考之後暑假期間大概每人開銷3~4萬元。「1335萬考生能拉動4000億到5000億的銷售額，你就說牛不牛?」

不少準大學生也在社交平台上曬出了自己高考後的「帳單」，不少人也花了兩、三萬，且都是爸媽「贊助」的。

在調查中發現，同學們在高考後的大部分開銷集中在電子產品、旅遊、矯正牙齒、近視手術、考駕照、買衣服、化妝品等等。其中，電子產品、駕照、旅遊等流行的高考後三件套，出現在大多數人的暑期帳單上。

「考駕照4000元，手機2000元，電腦7000元，旅遊4000元，買零食1000元，買服裝1000元，和同學吃飯、娛樂1000元，總計2萬元。」張同學列出了自己高考後的開銷，他剛考入一所知名大學。在張同學看來，這些都是正常的花銷，「讓我度過一個愉快的假期。」

高考結束，放鬆時刻到來，有人買電子產品，有人趁機鍛鍊生活技能，還有很多學生準備開啓一段青春的旅途，或計畫報名駕考培訓，商家們也紛紛瞄準了這些消費熱點。

央視財經報導，海南一家旅行社負責人說，從5月中旬開始就有考生及家長諮詢和預定了旅行套餐。9日廣東高考結束的當天晚上，就有高考生出現在了出境長線遊的團隊中。預計6月底高考放榜後會迎來考生第二波出遊高峯。

蘭州日報報導，不少考生會利用考後考車牌，作為「成人禮」，以城關區為例，部分駕校報名人數較平日增近50%。

此外，也有不少家長女兒去隆鼻、割眼皮、箍牙，醫療美容院人滿為患，杭州藝星醫療美容院表示，學生人群的手術量是平時的五倍左右。另外，選擇在醫院做近視手術的也不少，或去燙染頭髮。

不過，這筆準大一消費，幾家歡喜幾家愁。今年的高考生朋朋說，高考後，她列出了一張一萬多元的清單，其中占比最大的是手機和電腦的費用，母親猶豫了起來。她這才意識到，原來母親並不能一下子拿出來幾千甚至上萬元。

不少考生在高考後尋求醫美諮詢，希望自己在進入大學前變得更美。（取材自潮新聞）
不少考生在高考後尋求醫美諮詢，希望自己在進入大學前變得更美。（取材自潮新聞）
高考後經濟升溫，不少商家瞄準市場推出各種考生優惠。（取材自每日甘肅網）
高考後經濟升溫，不少商家瞄準市場推出各種考生優惠。（取材自每日甘肅網）

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