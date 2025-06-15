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71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

中國新聞組／北京15日電
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確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

國足主帥伊萬科維奇被足協解雇，幾個小時後有人直擊他出現在北京大興國際機場，搭乘凌晨1點45分的班機經卡達返回克羅埃西亞。從曝光的照片可看到，機場沒有球迷為他送行，身邊只有一名女助手作陪，有網友稱伊萬眼神落寞，感嘆「71歲的老人不容易」。中媒指出，伊萬匆忙返回克羅埃西亞的一個重要原因，是他一個多月前剛剛成了祖父。

綜合北青體育、我愛英超等媒體報導，因國足未晉級世預賽，中國足協依照合同約定，單方終止與伊萬教練團隊的合作。13日下午，伊萬前往中國足協辦公地溝通相關事宜，幾個小時候他就出現在大興機場，乘坐14日凌晨起飛的航班返回克羅埃西。據悉，除了一名在中國的朋友協助辦理登機手續外，並沒有其他人為他送行。

據了解，伊萬原本就計畫於本周末返回克羅埃西亞休假，一個多月前，他剛剛當了祖父，非常渴望盡快見到自己的小孫子。雖然未能繼續執教中國隊，但能與家人團聚，特別是首次「升級」當祖父，令伊萬得到莫大安慰。

在過去一年多以來，伊萬帶領國足參加了14場比賽，僅取得4勝2平8負的戰績，勝率僅28.57%；但在他看來，國足已有了一定的進步，特別是以謝文能、胡荷韜、王鈺棟為代表的一批「00後」，甚至「05後」年輕球員嶄露頭角，並漸漸成為國足的中堅力量。

然而現在伊萬在國足任務已結束，從他今年來收到伊朗、伊拉克、俄羅斯等國家的俱樂部或足協的邀約來看，未來繼續執教的可能性非常大。網友也紛紛表示：「希望你未來一切順利，作為中國球迷再見的時候還是送上祝福」、「感謝這位老人，過去1年多為國足新老交替，做出的積極貢獻」。

確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民...
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

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