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少子化衝擊 中國去年減少2萬所幼兒園 已經連三年下滑

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國教育部近日發布「2024年全國教育事業發展統計公報」顯示，受少子化衝擊，義務教育和學前教育階段的規則呈現收縮。圖為北京光明小學上課一景。（取材自北京日報）
中國教育部近日發布「2024年全國教育事業發展統計公報」顯示，受少子化衝擊，義務教育和學前教育階段的規則呈現收縮。圖為北京光明小學上課一景。（取材自北京日報）

中國教育部近日發布「2024年全國教育事業發展統計公報」顯示，中國高等教育規模仍在擴張，大學層次職業學校擴容速度為4年來最快。但受少子化衝擊，義務教育和學前教育階段的規模則呈現持續收縮。

數據顯示，中國義務教育階段，小學招生、在校生數量繼2023年反彈後，2024年呈下降趨勢。去年中國全國共有普通小學13.63萬所，比前一年減少7200所。全國小學招生1616.63萬人，比上年減少261.25萬人；在校生1億584.37萬人，比上年減少215.63萬人。

學前教育領域，2024年，中國共有幼兒園25.33萬所，較前一年減少2.11萬所，降幅從5.1%擴大到7.69%。其中，民辦幼兒園減少1.4萬所，占全國幼兒園比率持續降低。學前教育在園幼兒3583.99萬人，較前一年減少508.99萬人，下降12.44%，連續第四年負增長。

第一財經指出，從幼兒園數量來看，自2022年起，中國幼兒園數量已經連續三年減少。2022年中國全國幼兒園比上年減少5610所，2023年減少1萬4808所。

財新網指出，2016年中國全面放開「二孩」帶來的出生人口小高峰已過，未來學齡人口將持續下滑。

北京大學中國教育財政科學研究所田志磊團隊此前研究預測，中國小學學齡人口分別在2022和2023年保持1.08億人左右的高位，2024年開始明顯下滑，預計2026年將跌破1億人，來到約為9418萬人。

去年是中國人口進入負增長的第三年，據中國國家統計局數據，2024年中國全國人口14.08億人，比前一年減少139萬人。

由於堆積生育意願釋放及龍年生育偏好顯現等，2024年出生人口有所反彈，增加52萬人，為近八年首次正增長，但長期下行趨勢恐難扭轉。

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