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打工變賣血 江西女大生發傳單遭抽580ml 公司駁：全程自願

中國新聞組／綜合報導
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女孩家長指控的涉事血漿站。(視頻截圖)
女孩家長指控的涉事血漿站。(視頻截圖)

一名在江西撫州崇仁縣的19歲女大學生暑假打工，原應徵發傳單工作，卻被帶往血漿站抽取580毫升血漿並獲得300元人民幣(約42美元)的補償，事後出現身體不適。家屬質疑「打工變賣血」，相關影片曝光後引發輿論關注。崇仁縣衛健委12日表示已會同公安等單位組成調查組介入，若發現違規行為將依法嚴處。

據「FM93浙江交通之聲」與「南方都市報」報導，女大生母親於11日發影片控訴，女兒透過同學介紹前往江西撫州崇仁縣丹彩雪江血漿站打暑期工，原說是發傳單，卻遭長時間勸說後抽取血漿。母親直到女兒回家後出現頭暈、乏力等症狀，母親追問才得知實情。

多家媒體調查發現，涉事血漿站為「崇仁縣博雅單採血漿有限公司」，宣稱可招募暑期社會實踐學生，人勤快甚至月可入萬元，對象包括大學生與中專生，條件是年滿18歲、認可獻血漿。宣傳單以「燃燒青春，漿愛同行」為口號，內容包括提供獎學金、體檢與實習證明。

對此，博雅生物方面回應稱，該單採血漿站為全資子公司，招募暑期工宣傳捐漿屬正常工作範疇，抽取血漿前會進行體檢並告知流程，過程均基於自願，所抽為原料血漿而非全血。對於580毫升的抽取量，公司表示為合規範圍，社會對此存在誤解。

根據大象新聞報導，涉事公司曾於2022年因抽查問題接受行政指導。律師指出，若存在誘導、隱瞞或強迫性質，可能涉及違法。

女孩稱被帶去的「血漿站」。(視頻截圖)
女孩稱被帶去的「血漿站」。(視頻截圖)

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