颱風「蝴蝶」登陸海南 瓊粵桂撤逾10萬人 華南極端暴雨

颱風來襲，海南省樂東黎族自治縣鶯歌海鎮，13日仍有民眾冒著風雨騎車外出。（新華社）

據海南省氣象部門消息，颱風「蝴蝶」的中心已於13日晚上11時前後在海南省東方市八所鎮登陸，登陸時中心附近最大風力有11級（30米/秒），中心附近最低氣壓980百帕。颱風來襲，海南、廣東、廣西3地已轉移逾10萬人避風，華南廣泛極端暴雨。海南島數萬人轉移，關閉了學校，暫停了鐵路運輸。

綜合央視新聞、法廣網、香港 01報導，目前已有1萬6000多人從建築工地和有洪水淹沒危險的地區撤離，4萬多名在船上工作的人被送上岸。

「蝴蝶」登陸，帶來暴雨和大約101公里/小時的狂風。海南當局已暫停高鐵服務，三亞已關閉學校和旅遊景點。原定14日在海南省海口市舉行的「陳奕迅 FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會-海口站」，也緊急取消。

「蝴蝶」颱風可能於14日再次登陸中國南部，襲擊廣東和廣西地區。廣東省水利廳已將防颱風應急響應提升至三級。13日上午9時許，海南三亞、東方、昌江、瓊海、萬寧、樂東、保亭、瓊中、陵水廣東省湛江市、茂名市、陽江市等多地發布停課通知。