西湖遊客拿玉米誘松鼠 下一秒拽斷尾巴 血淋淋畫面曝光

網友目擊有人在杭州西湖邊拔斷松鼠尾巴。(取材自小紅書)

杭州西湖景區一名男子涉嫌粗暴抓逗松鼠並拽斷其尾巴，引發網友關注。杭州市西湖水域管理處6月12日通報，初步查明46歲男子陳某於6月10日中午在湖濱公園遊玩時，用手拖拽野生松鼠尾部，導致其尾巴斷裂，松鼠負傷逃離。當地部門表示將依法對陳某作出嚴肅處理。

綜合九派新聞與香港 01報導，一名女網友6月10日發帖稱，在湖濱銀泰in77E區不遠處的「西湖石刻」旁，男子以玉米引誘松鼠靠近，趁機伸手撫摸，隨後傳出松鼠尖叫聲，男子手持半截松鼠尾巴，受傷松鼠則迅速爬回樹上，尾巴血淋淋的，「旁邊的人說他把松鼠尾巴拽掉了」。

她說，事發後男子迅速離開，目擊者曾上前勸阻並查看松鼠傷勢，之後將情況向相關部門反映，表示當時「大家都在驚嚇之中，沒來得及拍照，最後我們拍了松鼠的情況」。

西湖風景名勝區管理委員會表示已關注事件，並啟動調查與巡查強化機制。景區提醒遊客勿接觸、驚擾或餵食野生動物，並呼籲保有「友好距離」觀賞原則。湖濱公園也已設立提示告示，加強對不文明行為的勸導。

針對松鼠受傷情況，杭州動物園副園長與長喬極地海洋公園獸醫院院長均指出，雖尾巴可能無法再生，但如果尾巴斷裂處沒有出現嚴重的感染、大出血等情況，松鼠通常能繼續存活，但可能會對其生活產生一定影響。