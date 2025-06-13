我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

西湖遊客拿玉米誘松鼠 下一秒拽斷尾巴 血淋淋畫面曝光

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友目擊有人在杭州西湖邊拔斷松鼠尾巴。(取材自小紅書)
網友目擊有人在杭州西湖邊拔斷松鼠尾巴。(取材自小紅書)

杭州西湖景區一名男子涉嫌粗暴抓逗松鼠並拽斷其尾巴，引發網友關注。杭州市西湖水域管理處6月12日通報，初步查明46歲男子陳某於6月10日中午在湖濱公園遊玩時，用手拖拽野生松鼠尾部，導致其尾巴斷裂，松鼠負傷逃離。當地部門表示將依法對陳某作出嚴肅處理。

綜合九派新聞與香港01報導，一名女網友6月10日發帖稱，在湖濱銀泰in77E區不遠處的「西湖石刻」旁，男子以玉米引誘松鼠靠近，趁機伸手撫摸，隨後傳出松鼠尖叫聲，男子手持半截松鼠尾巴，受傷松鼠則迅速爬回樹上，尾巴血淋淋的，「旁邊的人說他把松鼠尾巴拽掉了」。

她說，事發後男子迅速離開，目擊者曾上前勸阻並查看松鼠傷勢，之後將情況向相關部門反映，表示當時「大家都在驚嚇之中，沒來得及拍照，最後我們拍了松鼠的情況」。

西湖風景名勝區管理委員會表示已關注事件，並啟動調查與巡查強化機制。景區提醒遊客勿接觸、驚擾或餵食野生動物，並呼籲保有「友好距離」觀賞原則。湖濱公園也已設立提示告示，加強對不文明行為的勸導。

針對松鼠受傷情況，杭州動物園副園長與長喬極地海洋公園獸醫院院長均指出，雖尾巴可能無法再生，但如果尾巴斷裂處沒有出現嚴重的感染、大出血等情況，松鼠通常能繼續存活，但可能會對其生活產生一定影響。

香港

上一則

VOGUE官博突發文「討厭這工作」主編：編輯吐槽忘切號

下一則

「我若沒上班 把文件交紀委」湘實習醫師墜樓疑有黑幕

延伸閱讀

商拍、地攤野蠻生長 景區「野生意」抓不完

商拍、地攤野蠻生長 景區「野生意」抓不完
中國山西景區博物館崩塌 多棟建築秒變平地 塌陷35公尺

中國山西景區博物館崩塌 多棟建築秒變平地 塌陷35公尺
為瘦身少吃澱粉「戒白飯」卻踩雷 醫曝關鍵：跳到更差選項

為瘦身少吃澱粉「戒白飯」卻踩雷 醫曝關鍵：跳到更差選項
中國免簽助攻 端午入境遊漲9成 「好玩不貴」周邊遊也熱門

中國免簽助攻 端午入境遊漲9成 「好玩不貴」周邊遊也熱門

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標