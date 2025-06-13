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「川超」也要來了？ 四川體育局：借鑑蘇超成功經驗

中國新聞組／北京13日電
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圖為2024年四川「三大球」城市聯賽（足球項目）暨「巴蜀雄起杯」四川省業餘足球聯賽資料照。（取材自微博）
圖為2024年四川「三大球」城市聯賽（足球項目）暨「巴蜀雄起杯」四川省業餘足球聯賽資料照。（取材自微博）

中國足球再次無緣世界杯，蘇超卻因「造梗」無數幾乎同期出圈；蘇超熱度正盛，豫超、川超、粵超等一些地方的業餘聯賽也頻傳消息。有網友表示，無論是職業賽還是業餘賽，「造梗」可以助力出圈，但不能靠「造梗」出圈，體育精神堅守和體育產業發展才是「各種超」的內核。

綜合觀察者網、極目新聞報導，有網友通過「問政四川」平台建議：「蘇超這麽火，沒有假球、沒有人情，建議學習推廣，提升全民參與度和足球熱情。」四川省體育局回覆稱，「感謝您對四川足球的關心與支持，『巴蜀雄起杯』川超聯賽將借鑑蘇超聯賽的經驗，推動公平競賽。」

微信公眾號「四川發布」消息，據悉，2025年四川「三大球」城市聯賽（足球項目）暨「巴蜀雄起杯」四川省業餘足球聯賽分賽區擬於6月21日至7月6日進行，總決賽時間為9月5日至27日。

在「蘇超」爆火之後，近期全國多個省份已借鑑類似模式，將省內足球聯賽更名為相應的「省超」，此次被四川省體育局命名為「川超」的「巴蜀雄起杯」此前已舉辦過多屆。

廣東省足協官網也於近期發布通知稱，2025賽季「粵超」計畫於7月至10月期間舉行，將有16支球隊參賽，允許來自港澳台地區的運動員報名參賽。

其實，1991年創辦的浙江省足協杯賽，早在2016年即已升級更名為浙江省足球超級聯賽（浙超）。

蘇超現場。（取材自小紅書）
蘇超現場。（取材自小紅書）

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