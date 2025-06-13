「能不能把女廁馬桶取消」中國千萬粉絲網紅列出3宗罪

千萬粉絲網紅「我是張凱毅」發視頻稱：請把女廁的馬桶取消吧！崩潰了！統統換成蹲便，並呼籲為母嬰、殘障等特殊人群保留馬桶。（視頻截圖）

千萬粉絲網紅「我是張凱毅」發視頻數落公共馬桶的「三宗罪」：馬桶圈上的不明汙漬和致病菌（尤其婦科病風險）、沖水時細菌隨水花四濺、智能馬桶的誤觸沖水嚇到自閉，並稱：「請把女廁的馬桶取消吧！崩潰了！」話題迅速引發廣大網友熱議，有人表支持，但也有專家認為「蹲坑未必安全」。

綜合羊城晚報、生活幫報導，張凱毅在視頻中還揭露了廣大女性的「馬桶生存現狀」，為了避免直接接觸，大多數人選擇「半蹲」姿勢，結果腿抖成篩子不說，尿漬還濺得到處都是，最後清潔阿姨罵罵咧咧，公共資源瘋狂浪費。

張凱毅還表示，公共馬桶有衛生隱患，不乾凈，上廁所2分鐘收拾廁所15分鐘，呼籲為母嬰、殘障等特殊人群保留馬桶。

評論區不少網友也說出了類似遭遇，在外遇到馬桶只能紮馬步，上個廁所跟表演雜技一樣，建議設置少量的馬桶，增加蹲廁數量，既能滿足部分特殊人群的需求，也能更好保障女性的健康。

也有人認為，一刀切的取消女廁馬桶不能解決問題，最核心的點還是女廁衛生條件不高；應該做的是通過提供一次性馬桶墊等衛生用品來提高衛生條件，而不是取消馬桶。

也有人持反對意見，認為原本馬桶的設置就是為了更大程度帶來方便，馬桶的抽水方式是先進的虹吸方式，更加衛生，呼籲大家正確使用馬桶。