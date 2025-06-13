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VOGUE官博突發文「討厭這工作」主編：編輯吐槽忘切號

中國新聞組／北京13日電
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VOGUE官博發文「好討厭這份工作」。（取材自江南都市報）
VOGUE官博發文「好討厭這份工作」。（取材自江南都市報）

「VOGUE」中國官方微博號昨突然發布一條內容為「好討厭這份工作」帖文，隨後迅速刪除，但仍被網民截圖傳播，引發廣泛討論。「Vogue」編輯總監劉沖稍後公開回應稱，是編輯忘了切帳號，「偶爾吐槽一下工作是人之常情」，「不過下次吐槽千萬別再讓我看見了」。相關報導頓時衝上熱搜，網民們留言刷屏為這名小編向劉沖請命：「千萬不要解雇那麼勇的同呀」。

據江南都市報報導，6月12日，「服飾與美容Vogue」官方微博帳號因疑似工作人員誤操作，發布了一條內容為「好討厭這份工作」的微博，隨後迅速刪除，但仍被網民截圖傳播。

當日多個認證帳號及網民截屏顯示，VOGUE官博短時間內發布並刪除吐槽工作的博文，配文直白表達對工作的負面情緒。該操作被推測為工作人員未切換至個人帳號導致。

事件發酵後，「服飾與美容Vogue」編輯總監劉沖在微博公開回應：「剛才我們的編輯同事發微博忘了切帳號，偶爾吐槽一下工作是人之常情，理解理解，不過下次吐槽千萬別再讓我看見了！ 謝謝大家的監督，我努力讓大家上班的精神狀態美麗起來！」。

沒多久，「劉沖回應VOGUE官博吐槽」詞條，衝上文娛榜熱搜，網民們幾乎有志一同刷屏留言，為這名誤操作的編輯向劉沖請命：「千萬不要解雇呀」，「千萬別解雇那麼勇的同事哈」，「偶爾吐槽是可以理解的，千萬不要處罰啊」，「恭喜貴雜誌終於擁有了苦心追求的活人感」，「你說到做到，這不好感度就上來了，牛馬打工人不容易」，「千萬別解雇這麼自帶流量的同事啊」，「還招人嗎？」。

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