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「晶片首富」砸300億寧波辦大學獲批：2050年躋身名校

中國新聞組／北京13日電
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寧波東方理工大學校區規畫圖。（取材自瀟湘晨報）
寧波東方理工大學校區規畫圖。（取材自瀟湘晨報）

在「玻璃大王」、福耀集團創辦人曹德旺出資100億元（人民幣，下同）建校的福建福耀科技大學獲教育部同意設立後，又一所企業家辦學獲批，這是有「中國晶片首富」稱號的韋爾股份創始人虞仁榮，所規畫創辦的寧波東方理工大學（暫名），而虞仁榮投資的金額是曹德旺的3倍，建校資金達300億元，致力培養具「創新能力」和「國際視野」等的拔尖人才。

據觀察者網報導，教育部網站11日發布「關於擬同意設置本科高等學校的公示」指出，經教育部黨組會議審議，擬同意設置大灣區大學等10所學校。值得注意的是，在教育部公示的名單中，包括寧波東方理工大學。

據該校官網介紹，寧波東方理工大學是一所由社會力量舉辦、國家重點支持、省市共同建設的高起點、小而精、研究型、國際化的新型研究型大學，注重基礎研究、強化工程技術、突出前沿交叉，形成以理學、工學、信息、商科為主，兼備特色人文社科的學科體系，致力於培養具有「寬厚基礎、創新能力、家國情懷、國際視野」的拔尖創新人才。

韋爾股份創始人虞仁榮。（取材自瀟湘晨報）
韋爾股份創始人虞仁榮。（取材自瀟湘晨報）

東方理工大學背後主要出資人是韋爾股份創始人虞仁榮。虞仁榮出生於1966年，是寧波市鎮海中學85屆校友，1990年畢業於清華大學無線電系。其於2007年創辦的韋爾股份，目前是國內最大的圖像傳感器廠商，在全球排名前三，僅次於索尼和三星。

2021年7月，韋爾股份的市值一度衝上了3000億元高點，虞仁榮也以123億美元的財富，登上了「2021富比世全球富豪榜」，成了中國晶片行業的首富。

根據規畫，東方理工大學總投資460億，寧波市政府出資160億元選定校址並規畫用地總規模約2300畝，寧波虞仁榮教育基金會先後出資300億元。校園位於甬江科創區的高教園區與製造業板塊之間，永久校區（第一期）預計今年建成，計畫10年內在校生規模為10000人，本科、碩士、博士比例為4:3:3。初期將與國內外知名高校聯合培養研究生。

中國科學院院士、寧波東方理工大學校長陳十一曾表示，寧波東方理工大學計畫做到「一流資源，高端起步」，到2035年成為全球具有較強影響力的新型研究型大學；到2050年，力爭「科教重鎮，躋身一流」，成為國內外具有重大影響力的世界一流大學。

教育部 富比世 灣區

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