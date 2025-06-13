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「磨盤柿之鄉」農民增收 河北易縣柿子釀醋、做冰淇淋

記者梁珮岑／河北保定報導
河北當地農戶與企業發展柿餅加工造等傳統工藝，充分發揮傳統農產品的價值。圖為當地企業「保定冰柿」工作車間。（記者樊嘉琳／攝影）
河北當地農戶與企業發展柿餅加工造等傳統工藝，充分發揮傳統農產品的價值。圖為當地企業「保定冰柿」工作車間。（記者樊嘉琳／攝影）

河北保定是中國7大柿子主產區之一，全市柿子種植面積達27.8萬畝，其下轄的易縣因年產約25萬噸磨盤柿而聞名，被譽為「中國磨盤柿之鄉」。近年來，當地農戶與企業透過良種繁育、柿資源研究等創新技術延長鮮果供應期，同時發展柿餅加工、柿醋釀造等傳統工藝，充分發揮傳統農產品的價值。

易縣磨盤柿以果形碩大、色澤橙紅、口感清甜著稱，是當地重要的特色農產品；其作為易縣傳統的果樹品種，不僅是農業經濟的重要組成部分，也承載著帶動百姓致富的期望。「好的原料才能產出好的產品。」沃隆農業發展有限公司生產負責人郭偉介紹道，「隨著科技發展，磨盤柿的產量愈來愈高，於是我們決定延長磨盤柿產業鏈，為了提高果品的附加值，開始做水果加工」。

其中，「保定冰柿」作為沃隆農業的明星產品，以易縣優質磨盤柿為原料，通過低溫速凍工藝鎖住鮮柿的香甜與營養，果肉細膩如冰晶，口感沙甜如蜜，兼具傳統風味與現代技術，成為市場上備受歡迎的創新柿製品，堪稱冰感鎖鮮的「柿子冰淇淋」。

據了解，沃隆農業以市場為導向，以科技為支撐，攜手多個院校與專家團隊，在柿樹育種與深加工領域持續突破；從保定冰柿、柿餅、果脯等特色產品出發，如今已構建完整產業鏈，市場布局從華北擴展至中國多地。

 「我們希望百姓增收，農民富裕。」展望未來，沃隆農業計畫進一步擴大生產規模，加強品牌建設，讓磨盤柿走向更廣闊的市場。郭偉表示，在企業賺錢的同時，必須保證消費者安全健康，「我們奔著這一個目標和理念－耕者得田，食者獲健康。」在鄉村振興的推動下，沃隆農業正以實際行動，為易縣磨盤柿產業帶來新的活力與可能。

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