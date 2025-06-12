高考後獨挑行李回家 廣西女感動全網：想當老師 婉拒資助

劉同學高考完挑行李回家。（視頻截圖）

近日，一則女生高考 後挑著行李回家視頻引發眾多網友感慨，這名女生穿著樸素，身影堅韌，質樸的畫面與城市校門口家長們車隊接孩子的盛況對比鮮明。媒體找到影中人劉同學，她說，當天是挑著行李要和媽媽會合，媽媽就走在她後面，行李包裡主要裝的是被子。她對自己被拍成視頻還在網上爆火覺得意外，暑假想找兼職或擺攤賣涼粉幫忙家計，未來想當老師。

據紅星新聞、極目新聞報導，6月9日，廣西桂林灌陽縣第二高級中學的劉同學在高考結束後，自己挑行李回家，過程被路人拍下。視頻裡，她穿著樸素，用一根木棍當扁擔，獨自挑著塞得滿滿當當的兩個大包。視頻發布後感動無數網友，有網友留言：「雖然沒有掌聲，沒有鮮花，沒有擁抱，但步伐卻無比堅定。骨子裡透著一股韌勁，這份自信和坦然令人佩服」。

劉同學的班主任陳老師表示，劉同學是廣西桂林灌陽縣第二高級中學172班2025屆高考考生，畫面是高考完學生離校的情況。學生的爸爸外出打工，媽媽在家照顧老人小孩。劉同學在校表現良好，比較勤奮，實幹精神很強，生活樸素，「我們這裡屬於農村山區，手提肩挑點行李物品是手拿把掐的活兒，就是很普通的一件事情」。

陳老師提到，劉同學學習刻苦，成績在班裡屬「中上等」；在高中階段，學校為劉同學免除了住宿費，減輕家庭負擔。高考結束當天，劉同學的母親騎摩托車來接她，但由於考場周邊人流量大，劉同學便自己挑著行李先走一段路跟母親會合被路人拍下。

劉同學則表示，當時是媽媽來接她回家，她的東西比較多，媽媽走在後面，鏡頭只拍到她，包裡裝的主要是被子，「我有三床被子，平時我很怕冷，所以我的被子比較多，比較厚。媽媽在後面幫我拖行李箱，拎著桶。每次放寒假和暑假，媽媽都會來接我」。

劉同學說，她上面還有一個哥哥，爸爸和哥哥都在外面打工，媽媽快60歲，媽媽生她的時候年紀比較大了。高考前媽媽問是否需要陪考，她告訴媽媽「我非常勇敢，一個人可以的」。她很感恩爸爸媽媽沒有重男輕女，不管身處怎樣的環境，只要有家人在一起就足夠了，「我們可能沒有鮮花，不過我們在一起就是擁有了屬於自己的那束花」。

至於高考考得如何，劉同學說，感覺英語聽力像rap一樣，不過英語作文都寫完了，想報考哪所大學還在考慮中，「專業的話是教育，想當一名老師」。接下來是想在家附近找一份工作，沒有暑假工的話，準備自己去擺攤賣涼粉，「我給我的同學做過涼粉，他們挺喜歡吃的」。對於不少熱心網友提出資助意願，劉同學表示了婉拒。