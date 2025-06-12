我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫扮板凳暴徒27分 溜馬奪第2勝領先雷霆

天價Labubu首任藏家 5年前5位數入手 拍價第二也是他的娃

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
薄荷色Labubu和它的首任藏家「寧靜致遠」。(取材自極目新聞)
薄荷色Labubu和它的首任藏家「寧靜致遠」。(取材自極目新聞)

一款全球僅此一個的初代Labubu於10日在永樂2025春季拍賣會上，以108萬元人民幣(約15萬美元)的天價拍賣成交。首任藏家五年前購自演員鄭愷的潮牌店，拍賣價82萬元的Labubu也曾是他的。

極目新聞報導，這款薄荷色Labubu的首任藏家「寧靜致遠」11日介紹，這個「娃」是他在2020年5月以5位數的價格購入的，收藏了一、兩年後以六位數轉手賣出，「具體收藏了多久我想不起來了，太久遠了。」

值得一提的是，80後的「寧靜致遠」當時還一起轉賣了一款棕色Labubu，此次它也出現在了拍賣會上，成交價為82萬元，是當日拍賣會落槌價第二名。

「寧靜致遠」開心地說，兩個「娃」的拍賣價一個第一、一個第二，這說明他的眼光真的很好。

「寧靜致遠」分析，此次把兩個「娃」帶去拍賣的，應該就是當年從他手裡買「娃」的那位買家。「其實一開始我只想賣一只，自己留一只的，但對方一直勸我，讓我打包都賣了。我能看出來，這個買家是很喜歡Labubu的，也很有實力。」

「寧靜致遠」透露，這幾年他與這位買家沒有再聯繫過，「有網友還跟我說，你再去要點費用啊！我賣的時候，人家給的已經是不錯的價格了，現在就算賣了1000萬元、2000萬元，也跟我沒關係！」

從「寧靜致遠」的社交帳號可看到，2020年5月19日，他專程坐飛機趕到上海一家潮牌店裡，買走了這款「全球唯一」的薄荷色Labubu。

公開信息顯示，這家潮牌店是著名演員鄭愷早年間參與創立的品牌。該品牌的社交帳號裡，至今還保留著2019年Labubu設計師龍家升到店做特展的資料圖片，龍家升當時還與這個薄荷色Labubu同框出鏡。

2020年5月20日，「寧靜致遠」又開心分享，他買到了「限量發售15個」的棕色款Labubu。他曬出的圖片細節顯示，這個Labubu的編號是7號，與永樂2025春季拍賣會上介紹的信息相符。據「寧靜致遠」介紹，這個Labubu是他輾轉從其他藏家手裡買到的。

「限量發售15個」的棕色款Labubu，其編號為7。(取材自極目新聞)
「限量發售15個」的棕色款Labubu，其編號為7。(取材自極目新聞)

Labubu 拍賣

上一則

「意外」產品…中戰略出口管制清單 宇航員頭盔面窗在列

下一則

Labubu戴牙套 醜萌催生新商機 牙醫：從醫10年首次遇到

延伸閱讀

牙科診所業績增 Labubu瘋戴牙套催生醜萌商機

牙科診所業績增 Labubu瘋戴牙套催生醜萌商機
陸主持人帶女兒到泡泡瑪特公司掃貨 買限量Labubu買成「批發商」

陸主持人帶女兒到泡泡瑪特公司掃貨 買限量Labubu買成「批發商」
經手兩個Labubu都拍出天價 藏家：證明我眼光好

經手兩個Labubu都拍出天價 藏家：證明我眼光好
台網紅「館長」訪上海被問「哪國人」 還有人要他救柯P

台網紅「館長」訪上海被問「哪國人」 還有人要他救柯P

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
示意圖。（本報系資料照片）

夫生前匯情人500餘萬 妻提告獲判決 「小三被白玩9年」

2025-06-07 08:30

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照