天價Labubu首任藏家 5年前5位數入手 拍價第二也是他的娃

薄荷色Labubu和它的首任藏家「寧靜致遠」。(取材自極目新聞)

一款全球僅此一個的初代Labubu 於10日在永樂2025春季拍賣 會上，以108萬元人民幣(約15萬美元)的天價拍賣成交。首任藏家五年前購自演員鄭愷的潮牌店，拍賣價82萬元的Labubu也曾是他的。

極目新聞報導，這款薄荷色Labubu的首任藏家「寧靜致遠」11日介紹，這個「娃」是他在2020年5月以5位數的價格購入的，收藏了一、兩年後以六位數轉手賣出，「具體收藏了多久我想不起來了，太久遠了。」

值得一提的是，80後的「寧靜致遠」當時還一起轉賣了一款棕色Labubu，此次它也出現在了拍賣會上，成交價為82萬元，是當日拍賣會落槌價第二名。

「寧靜致遠」開心地說，兩個「娃」的拍賣價一個第一、一個第二，這說明他的眼光真的很好。

「寧靜致遠」分析，此次把兩個「娃」帶去拍賣的，應該就是當年從他手裡買「娃」的那位買家。「其實一開始我只想賣一只，自己留一只的，但對方一直勸我，讓我打包都賣了。我能看出來，這個買家是很喜歡Labubu的，也很有實力。」

「寧靜致遠」透露，這幾年他與這位買家沒有再聯繫過，「有網友還跟我說，你再去要點費用啊！我賣的時候，人家給的已經是不錯的價格了，現在就算賣了1000萬元、2000萬元，也跟我沒關係！」

從「寧靜致遠」的社交帳號可看到，2020年5月19日，他專程坐飛機趕到上海一家潮牌店裡，買走了這款「全球唯一」的薄荷色Labubu。

公開信息顯示，這家潮牌店是著名演員鄭愷早年間參與創立的品牌。該品牌的社交帳號裡，至今還保留著2019年Labubu設計師龍家升到店做特展的資料圖片，龍家升當時還與這個薄荷色Labubu同框出鏡。