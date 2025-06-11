就醫搭電梯要付5元 廣州吉山醫院挨轟「哪門子民生工程」

廣州一家醫院患者就醫時，使用電梯要付人民幣5元。(社群平台截圖)

廣州一家醫院患者就醫時，使用電梯要付費人民幣5元，引發關注。網友質疑，行動不便的老人或帶孩子的寶媽上醫院，也要付費？有當地網友表示，這家社區醫院是租用公寓大樓，電梯收費可能與公寓管理方有關；媒體評論則直批：去社區醫院看病要5元電梯費？這算哪一門子的「核心民生工程」。

九派新聞報導，廣州市天河區吉山社區醫院（吉山社區醫院）在樓層的索引圖上標明：「本電梯供公寓住戶及商戶免費使用，就醫人員使用需付費，單次5元，大堂掃碼支付，感謝配合。」院方說，收取的錢不歸醫院。

報導指出，吉山社區醫院租了順誼公寓的二、三樓，公寓管理方為避免病人過多影響到正常住戶，因而採取了「不合理」的收費方式；還說如果有醫護人員陪同搭電梯，病患就不需付費。

吉山社區醫院表示，院方已就電梯收費一事與順誼公寓管理方協商，「之後醫院可能會每年統一給公寓一筆費用，讓他們停止收費行為」。

公開資料顯示，吉山社區醫院是一所非政府設立的基層醫療衛生機構，兼具基本醫療、中醫特色診療、殘疾預防、智慧康養等功能，是天河區推進「15分鐘優質生活圈」的核心民生工程之一。

南方都市報評論，公寓之所以搞出看病坐電梯得收費的土法子，目的可能不是為「多收三、五塊」，而是為逼吉山社區醫院為病人使用電梯埋單。既然該醫院是民生工程之一，政府在納辦社會醫療資源時，就該給予以經費或政策支持。