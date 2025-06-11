氣泡膜可亂真…川美畢業畫作「禱」 獲封重慶蒙娜麗莎
四川美術學院美術館舉行的2025年四川美術學院「開放的六月」本科生畢業作品展的現場，油畫系畢業生安琪的作品「禱」於展覽中引爆熱潮，吸引眾多觀眾前來打卡，安琪表示希望透過作品提醒人們不被消費主義迷失，擺脫虛假的精緻生活。作品「禱」前景一片看好，甚至被比喻為重慶的「蒙娜麗莎」。
上游新聞報導，「禱」的巧妙設計讓觀眾驚艷不已，感嘆作者對畫面細節刻畫的精湛技巧，並表達作品對當代社會消費主義的深刻反思。安琪以細緻的畫面和細緻設計，呼應當代社會消費主義所帶來的問題。觀眾紛紛稱讚作品融合了現代與傳統元素，在三原色的對比下展現出強烈視覺衝擊力。
走近這幅「禱」，紅黃藍三原色被分配給戴在一個木頭模特頭上的耳機、紗巾和模特身上蓋著的紗巾，模特的臉則由大家網購時經常見到的氣泡膜所覆蓋，看不到容貌。
真正讓無數觀眾感到驚喜和讚嘆的是，越走近畫作你就越能發現，作者對模特手部木紋的細致刻畫，對藍、黃兩色紗巾彎曲、褶皺處光影的呈現，以及對氣泡膜的描繪，都可以用幾可亂真來形容。
抖音、小紅書等等社交平台上，專程為「禱」而來的打卡帖層出不窮。截至8日下午，帖子收穫的點讚數已經突破23萬，在上萬條評論中，大批網友為這個作品的技法和展現出的細膩逼真程度點讚。
有網友坦言，「真的很喜歡，絲綢的感覺和臉部的泡沫塑料，讓我都以為是真的」「我還以為是立體的，差點就摸了」，甚至有網友笑稱，「這場面還以為在羅浮宮圍觀蒙娜麗莎」。
在社交平台上的暴紅，安琪完全沒有想到，「有點驚喜，但也覺得有點不真實。」安琪笑著說，這對即將畢業的自己來說，就像是一份意外的禮物。
值得一提的是，「禱」暴紅之後，一度有消息稱該作品已經售出，安琪表示確有此事，價格不便透露，「但接下來如果學校等各類展覽仍有需要，我會盡力和對方協調，讓這幅畫可以繼續跟大家見面」。
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