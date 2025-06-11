我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

氣泡膜可亂真…川美畢業畫作「禱」 獲封重慶蒙娜麗莎

中國新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
仔細看可以發現「禱」對木頭的紋路細節等刻畫都非常逼真。（取材自上游新聞）
仔細看可以發現「禱」對木頭的紋路細節等刻畫都非常逼真。（取材自上游新聞）

四川美術學院美術館舉行的2025年四川美術學院「開放的六月」本科生畢業作品展的現場，油畫系畢業生安琪的作品「禱」於展覽中引爆熱潮，吸引眾多觀眾前來打卡，安琪表示希望透過作品提醒人們不被消費主義迷失，擺脫虛假的精緻生活。作品「禱」前景一片看好，甚至被比喻為重慶的「蒙娜麗莎」。

上游新聞報導，「禱」的巧妙設計讓觀眾驚艷不已，感嘆作者對畫面細節刻畫的精湛技巧，並表達作品對當代社會消費主義的深刻反思。安琪以細緻的畫面和細緻設計，呼應當代社會消費主義所帶來的問題。觀眾紛紛稱讚作品融合了現代與傳統元素，在三原色的對比下展現出強烈視覺衝擊力。

走近這幅「禱」，紅黃藍三原色被分配給戴在一個木頭模特頭上的耳機、紗巾和模特身上蓋著的紗巾，模特的臉則由大家網購時經常見到的氣泡膜所覆蓋，看不到容貌。

真正讓無數觀眾感到驚喜和讚嘆的是，越走近畫作你就越能發現，作者對模特手部木紋的細致刻畫，對藍、黃兩色紗巾彎曲、褶皺處光影的呈現，以及對氣泡膜的描繪，都可以用幾可亂真來形容。

抖音小紅書等等社交平台上，專程為「禱」而來的打卡帖層出不窮。截至8日下午，帖子收穫的點讚數已經突破23萬，在上萬條評論中，大批網友為這個作品的技法和展現出的細膩逼真程度點讚。

有網友坦言，「真的很喜歡，絲綢的感覺和臉部的泡沫塑料，讓我都以為是真的」「我還以為是立體的，差點就摸了」，甚至有網友笑稱，「這場面還以為在羅浮宮圍觀蒙娜麗莎」。

在社交平台上的暴紅，安琪完全沒有想到，「有點驚喜，但也覺得有點不真實。」安琪笑著說，這對即將畢業的自己來說，就像是一份意外的禮物。

值得一提的是，「禱」暴紅之後，一度有消息稱該作品已經售出，安琪表示確有此事，價格不便透露，「但接下來如果學校等各類展覽仍有需要，我會盡力和對方協調，讓這幅畫可以繼續跟大家見面」。

「禱」被很多網友戲稱為重慶人自己的「蒙娜麗莎」。 （取材自上游新聞）
「禱」被很多網友戲稱為重慶人自己的「蒙娜麗莎」。 （取材自上游新聞）
「禱」畫面中遮擋人物面容的氣泡膜也幾可亂真。（取材自上游新聞）
「禱」畫面中遮擋人物面容的氣泡膜也幾可亂真。（取材自上游新聞）

羅浮宮 小紅書 抖音

上一則

快不行了…河南軍人連救4人 向母磕頭又下水 救起5人不支昏迷

下一則

發改委邀談「十五五」規畫 螞蟻科技、中版輝達在列

延伸閱讀

高考臉譜 她酷似林依晨、體育生帥比男星

高考臉譜 她酷似林依晨、體育生帥比男星
Lady Gaga到重慶演唱？原來是山寨版 演出也是史詩級

Lady Gaga到重慶演唱？原來是山寨版 演出也是史詩級
浪姐6成團出道 侯佩岑遭質疑「跳舞划水」

浪姐6成團出道 侯佩岑遭質疑「跳舞划水」
重慶2水果店爭執 大砸西瓜 網笑稱：盼金店吵架也如此

重慶2水果店爭執 大砸西瓜 網笑稱：盼金店吵架也如此

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

2025-06-08 16:15

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效