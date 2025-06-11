網約車沉湖 女司機忙撤單 男客喊要面試 網嘆：生活不容易

湖北武漢一輛網約車女司機落水，「護手機好再接單」的故事引發網友共情，直嘆生活太不容易了。(取材自極目新聞)

近日在湖北武漢輕工大學內，一輛小轎車不慎開入人工湖中，導致車內兩人被困，消防人員前往現場救援。不會游泳的網約車 女司機落水後第一時間不是逃命，而是打電話給下一單的乘客「請他退單重新叫車」，救援過程中也一直高舉手機，害怕手機壞了無法繼續接單；男乘客被救上岸後則大喊「我還要面試」，這個「情節拉滿」的故事引發網友共情，直嘆「生活太不容易了」。

極目新聞報導，網約車女司機姓牟，原本訂單在學校門口就結束了，但因當天雨下得很大，她出於善心決定將乘客送到面試樓，卻沒想到因視線不佳，一不小心就把車子開進湖中。

牟女回憶，當下腦中一片空白，自言自語說：「我不會游泳，完蛋了，怎麼辦？」一旁的男乘客也說自己不會游泳，但迅速打電話報警、安撫她的情緒，並引導牟女一同爬到車外等待救援。

在男乘客報警的時候，牟女想到手機裡還接了下一單乘客，她立刻給乘客打電話，簡單說明情況，請對方取消訂單、重新叫車。

消防救援隊很快趕到現場協助兩人逃生，在救援過程中，牟女再三提醒消防人員手機很重要不能進水。她事後說，「我只有一支手機，一旦進水就不能用了，我就失去了與外界的一切聯繫，也無法再接單」。

根據現場視頻，男乘客被救上岸後大聲喊著「我還要面試」，一旁的工作人員趕緊安撫他，後來他在學校工作人員協助下換好乾淨衣物，並順利進入考場進行面試。

為了生計，一個司機害怕手機進水損壞，一個心心念念著面試，網友感嘆「我們到底是拚命為生活還是生活為拚命？」還有人稱讚男乘客臨危不亂，逆境中不抱怨女司機，反而幫助她，足見品德高尚、堪當大任，呼籲面試官「給廣大網友一個面子，讓他通過」。