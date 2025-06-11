500毫升20元…網售北大未名湖水激發智慧 網嘲：收智商稅

二手平台上多人售賣未名湖水。（取材自紅星新聞）

網路平台什麼都賣，近日在中國線上二手交易平台，有多個商家售賣北京大學未名湖湖水，每500毫升標價20元（人民幣，下同，約2.8美元）到近百元不等，還稱每天凝視湖水，可以提振精神、激發智慧。網友嘲諷，「商家這智商稅收得挺清新脫俗」、「這錢要是花了，加多少智慧也是白費」。

綜合新京報、紅星新聞等媒體報導，在二手平台搜索，可看到多個帳號在售賣北大未名湖水，500毫升價格從20元至近百元人民幣不等，商品文案稱，「未名湖湖水對多種植物生長具有神奇效果，將裝有未名湖湖水的容器置於室內，有助於調節空氣濕度。每日凝視未名湖湖水，可提振精神，激發智慧，EQ飆升」，還可以寄送外地，快遞包郵。

除了未名湖水，還有商家在售賣「北大校內土」、「清華校河河水」、「清華空氣」等，並且介紹文案都十分類似。奇葩商品讓網友看傻了眼，認為商家為了錢真是挖空心思，「還有這種交智商稅的方式？」

北京大學保衛部工作人員對此表示，學校不允許取用未名湖水售賣，將連繫商家下架商品，如有人看到類似情況，可向學校舉報。

北京京本律師事務所主任連大有認為，商家宣稱普通湖水具備特殊功效並高價出售，涉嫌虛假宣傳和欺詐。平台明知或應知商家銷售的商品違法而沒有採取必要措施，可能需要承擔相應的法律責任。