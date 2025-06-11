我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

世預賽收官 國足1：0點殺巴林 網嘲：該輸到底 我們習慣了

中國新聞組／北京11日電
中國隊球員王鈺棟（右）10日罰進點球後慶祝。（新華社）
中國隊球員王鈺棟（右）10日罰進點球後慶祝。（新華社）

中國國足雖注定無緣2026年世界杯，但終於在小組賽最後一輪比賽中，在主場以1比0贏了巴林隊，以3勝7負積9分排名第五的身分完成本屆世預賽。取得這場勝利後，國足在國際足聯排名從第99名升至第94名，但球迷並不埋單，嘲諷「實力不可小覷，多年來始終保持世界百強」、「你輸就輸到底嘛，我們習慣了」、「巴林肯定放水了」。

綜合羊城派等媒體報導，國足和巴林都提前一輪確定無緣世界杯，兩隊賽前積分同為六分，巴林隊則以淨勝球排名第五。為了避免排名墊底，這場比賽可說是國足避免排名墊底的「榮譽之戰」。

國足主帥伊萬科維奇雖仍堅持單後腰菱形中場的4-4-2陣型，但還是對先發陣容做出很大調整，由門將王大雷、右後衛楊澤翔、雙箭頭張玉寧和王缽棟以及前腰塞爾吉尼奧繼續首發。

比賽第19分鐘和第29分鐘，謝文能兩次主罰角球直接開出底線，完全無法與隊友形成配合。下半場比賽，伊凡科維奇接連做出成員調整，接近終場時，王子銘傳中造成巴林中場賽義德在禁區內手球，經過視訊助理裁判（VAR）審核，中國隊獲得點球（12碼罰球）機會。王釰棟操刀主罰命中，國足最終以1比0擊敗巴林。

國足取得勝利後，現場球迷歡聲雷動，但網友們卻不埋單，嘲諷「踢小國都需要點球了？還好意思報導」、「怏怏大國對戰芝麻小國，贏了不光榮輸了很丟臉」、「巴林隊肯定放水了」，還有人質疑這個點球機會是裁判「施捨的」。

國足雖在本屆世預賽取得最後一場的勝利，但整體表現仍讓許多球迷失望，伊萬科維奇的去留再次成為討論焦點。網路傳出，若中國足協現在就提前解雇伊萬科維奇，須補償人民幣400萬元(約55萬美元)。

10日在重慶舉行的2026年美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽最後一輪比賽中，中國...
10日在重慶舉行的2026年美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽最後一輪比賽中，中國隊主場1比0戰勝巴林隊。圖為球迷為中國隊助威。(中新社)

上一則

全球唯一 薄荷色初代Labubu拍出108萬 佣金16.2萬

下一則

潮玩亂象 銀行存款送Labubu 監管機構喊停 官嚴打盜版

延伸閱讀

國足1：0點殺巴林收官 網嘲該輸到底

國足1：0點殺巴林收官 網嘲該輸到底
世預賽收官中國點球絕殺巴林 18歲新星保住國足最後顏面

世預賽收官中國點球絕殺巴林 18歲新星保住國足最後顏面
「我祖籍泰州 馬上能出戰」 前國腳毛劍卿自薦踢蘇超

「我祖籍泰州 馬上能出戰」 前國腳毛劍卿自薦踢蘇超
國足最後1個主場 逾時不候已停止退票 網怒：錢丟河裡

國足最後1個主場 逾時不候已停止退票 網怒：錢丟河裡

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

2025-06-08 16:15

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效