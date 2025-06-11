繼高鐵後 法媒：中國28家地鐵4.3兆債務 成了城市黑洞

深圳地鐵集團2024年上半年財報顯示，虧損約人民幣38億元。圖為2021年底深圳地鐵20號線開通。(新華社資料照片)

法媒報導，繼高鐵之後，地鐵也成了中國城市的拖累。原因在於，地鐵的建設和運營成本實在巨大、票務收入又相當微薄；另外，地鐵公司與房地產 開發商之間的關係是「有毒的」關係。

法廣網引述法國世界報報導，最近幾天，中國財經媒體和多位觀察人士驚訝地發現，28家中國地鐵公司的債務總額竟然高達4.3兆元人民幣(約5982億美元)。中國許多城市爭相打造乾淨、有空調、高度自動化的象徵著城市現代化與地位的地鐵，可是地鐵卻因其極其高昂的建造和運營成本而成了城市的負擔，成了城市的黑洞。

中國有55座城市擁有地鐵，其中的28座城市公布了2024年度的運營數據。其中，全國客流量最高的深圳地鐵，（客流高峰時每天有1180萬人次乘坐），每天的虧損竟高達1億元。據網絡財經媒體「智谷趨勢」近日報導，隸屬於深圳市政府的深圳地鐵公司2024年全年虧損達334.6億元。

廣東佛山地鐵公司2024年通過售票收入獲得5.86億元，同時從政府那裡拿到20億元的財政補貼，但全年支出達到27億元，依然以虧損收場。

至於重慶地鐵，員工薪資占據了總運營成本的一半（包括能源、維護、保潔等開支），安保支出也是個大頭：中國地鐵站 的運作方式類似車站或者是飛機場，乘客及行李在進站時須接受安檢，此外還有大量保安在站台和列車內巡邏執勤。

但報導指出，中國每建設一公里地鐵的成本在5億至6億元之間，大約是高鐵線路每公里造價的六到七倍。這一成本，無論是靠政府補貼，還是靠票價都難以收回。

報導指出，中國地鐵公司嚴重虧損，不僅僅是因為地鐵建造的成本高昂或者是票務收入太少，也是因為一些戰略的風險太高。比如，當國有工程企業在修建地鐵線路的時候，它們往往在地鐵工程還沒有對外宣布的時候就先購買土地的使用權，之後再高價轉賣給房地產開發商。