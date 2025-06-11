我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

繼高鐵後 法媒：中國28家地鐵4.3兆債務 成了城市黑洞

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
深圳地鐵集團2024年上半年財報顯示，虧損約人民幣38億元。圖為2021年底深圳地鐵20號線開通。(新華社資料照片)
深圳地鐵集團2024年上半年財報顯示，虧損約人民幣38億元。圖為2021年底深圳地鐵20號線開通。(新華社資料照片)

法媒報導，繼高鐵之後，地鐵也成了中國城市的拖累。原因在於，地鐵的建設和運營成本實在巨大、票務收入又相當微薄；另外，地鐵公司與房地產開發商之間的關係是「有毒的」關係。

法廣網引述法國世界報報導，最近幾天，中國財經媒體和多位觀察人士驚訝地發現，28家中國地鐵公司的債務總額竟然高達4.3兆元人民幣(約5982億美元)。中國許多城市爭相打造乾淨、有空調、高度自動化的象徵著城市現代化與地位的地鐵，可是地鐵卻因其極其高昂的建造和運營成本而成了城市的負擔，成了城市的黑洞。

中國有55座城市擁有地鐵，其中的28座城市公布了2024年度的運營數據。其中，全國客流量最高的深圳地鐵，（客流高峰時每天有1180萬人次乘坐），每天的虧損竟高達1億元。據網絡財經媒體「智谷趨勢」近日報導，隸屬於深圳市政府的深圳地鐵公司2024年全年虧損達334.6億元。

廣東佛山地鐵公司2024年通過售票收入獲得5.86億元，同時從政府那裡拿到20億元的財政補貼，但全年支出達到27億元，依然以虧損收場。

至於重慶地鐵，員工薪資占據了總運營成本的一半（包括能源、維護、保潔等開支），安保支出也是個大頭：中國地鐵站的運作方式類似車站或者是飛機場，乘客及行李在進站時須接受安檢，此外還有大量保安在站台和列車內巡邏執勤。

但報導指出，中國每建設一公里地鐵的成本在5億至6億元之間，大約是高鐵線路每公里造價的六到七倍。這一成本，無論是靠政府補貼，還是靠票價都難以收回。

報導指出，中國地鐵公司嚴重虧損，不僅僅是因為地鐵建造的成本高昂或者是票務收入太少，也是因為一些戰略的風險太高。比如，當國有工程企業在修建地鐵線路的時候，它們往往在地鐵工程還沒有對外宣布的時候就先購買土地的使用權，之後再高價轉賣給房地產開發商。

地鐵站 房地產

上一則

發改委邀談「十五五」規畫 螞蟻科技、中版輝達在列

下一則

日駐中大使直批美關稅：無法接受

延伸閱讀

紐約大中央車站2級火警 列車改道最新情況看這裡

紐約大中央車站2級火警 列車改道最新情況看這裡
政委史哲空降接高鐵董座 藍批酬庸綠也質疑

政委史哲空降接高鐵董座 藍批酬庸綠也質疑
日地鐵觀光客占博愛座聚餐 辣妹怒斥：在日本要守規矩

日地鐵觀光客占博愛座聚餐 辣妹怒斥：在日本要守規矩
中國至少26城地鐵陷虧損 廣州佛山列車關冷氣減班

中國至少26城地鐵陷虧損 廣州佛山列車關冷氣減班

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

2025-06-08 16:15

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效