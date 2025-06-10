浙麵包店瀕倒閉 靠癌友1留言活了 網友紛趕來排隊

吳秋魏的麵包店。(取材自潮新聞)

浙江湖州一家原本打算轉讓的麵包店，因癌症 患者的留言，引發全網關注。該顧客留言表示，自己正在接受化療，腸胃敏感，但吃到這家「啊嗚一口」麵包店的產品讓她感到快樂，「你看我都在堅持活下去」，希望店主不要結束營業。店主感動回應後，引發廣泛關注，讓訂單暴增，有蘇州網友驅車80公里趕來光顧，也有人在網上發起「暖心接力」。

新聞晨報報導，1名匿名顧客寫道：「因為化療，所以腸胃特別敏感……前兩天看到你說要不幹了，我很傷心，想請你如果可以的話，能不能堅持一下呢？」

店主吳秋魏看到留言後坦言五味雜陳，留言者的堅強令她動容，但現實壓力也讓她難以為繼。她隨後在小紅書分享此事並回覆顧客：「謝謝您讓我找到做食品的成就感……請您免費吃所有產品。」該貼文迅速引爆網路，截至9日累計逾10萬點讚，8000多則留言。

吳秋魏是80後，從事烘焙業15年，門店以無添加純手工麵包為特色。6月初她因個人與租金 等現實因素發出轉讓訊息，不料顧客留言帶來熱度，讓她措手不及。網友蜂擁下單，現場排隊人潮不斷，「店裡什麼都沒了，我現在做什麼都有點不知道。」

被買空的貨架。(取材自潮新聞)

目前已有11個有200人的滿員微信 群組專為支持她而建，為維持品質，她僅支援江浙滬皖順豐快遞。她也不忘提醒網友理性消費：「錢很難賺，請花在更需要的地方。」至於店還關不關，她表示，「再看看情況吧，房租各方面的現實問題還是要考慮的，我也想盡可能多支撐一段時間。」

留言區湧入大量網友鼓勵，不少病患或家屬分享自身經歷：「對病人來說，這不只是麵包，是希望」、「我妹妹臨終前最大的願望就是吃口無添加蛋糕」。也有人留言「真誠永遠是必殺技」、「良心食品應該被更多人看見」。

吳秋魏店裡賣的麵包。(取材自都市快報)