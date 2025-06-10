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「韋神」缺牙令人憂 網友喊北大派生活助理 校方回應了

中國新聞組／北京10日電
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被網友稱為「韋神」的北京大學數學學院助理教授韋東奕日前開通抖音帳號，不少網友關心，34歲的韋東奕牙齒到底怎麼了？（取材自上觀新聞）
被網友稱為「韋神」的北京大學數學學院助理教授韋東奕日前開通抖音帳號，不少網友關心，34歲的韋東奕牙齒到底怎麼了？（取材自上觀新聞）

被中國網友稱為數學天才「韋神」、北大數學學院助理教授韋東奕日前開通抖音帳號，短短數日便吸粉逾2400萬，但視頻中他上排牙齒掉一大半，讓不少網友擔心他，想知道才34歲的他到底怎麼了？韋東奕被曝有牙周炎，有網友喊北大應善盡照顧之責，校方稱韋身體還好，至於是否會幫他安排生活助理，表示沒有先例。另傳北大與韋家屬交涉希望註銷帳號，但雙方都沒證實。

綜合極目新聞、大河報等媒體報導，有消息傳出，北京大學已與韋東奕家屬交涉，希望能註銷他的個人帳號，避免影響個人生活和工作。但北京大學數學科學學院工作人員對此表示「現在這個還不確定」。

 韋東奕高中時兩度參加國際數學奧林匹克競賽，都以滿分獲得金牌，他也因此被封為神童，許多網友暱稱他為「韋神」。2010年韋東奕被保送至北京大學就讀，2019年被聘為北京大學助理教授。韋東奕日前開通個人抖音帳號，截至6月9日9時，帳號粉絲已突破2300萬，漲粉速度驚然。但當他出現在公眾面前後，許多人擔心他的身體健康。

韋東奕的抖音帳號粉絲數已經超過2400萬。（抖音平台截圖）
韋東奕的抖音帳號粉絲數已經超過2400萬。（抖音平台截圖）

北京大學數學科學學院表示，最近三年來，韋東奕每年都會參加學校組織的體檢，醫生也都建議他要關注口腔健康。而他上排牙齒之所以掉了一大半，就是因為嚴重的牙周炎。

各界擔心韋東奕數學一流、生活技能卻不佳，無法好好照顧自己，好奇之後有沒有可能為韋東奕本人派一個生活助理？北京大學工會生活福利部工作人員表示，沒有先例，目前正在了解情況。

北大博士偶遇韋東奕的視頻截圖。（取材自極目新聞）
北大博士偶遇韋東奕的視頻截圖。（取材自極目新聞）

不過有一名北大博士分享自己8日傍晚在校園偶遇韋東奕的視頻。視頻中，韋東奕依舊穿著藍白色條紋上衣和黑色運動褲，背著一個雙肩包和斜挎包。該北大博士表示，北大學生經常會在學校裡面遇見韋東奕，前幾天看視頻裡的韋東奕感覺狀態不好，不過8日下午見到他狀態挺好的。

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