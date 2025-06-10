Labubu太紅 連仿冒工廠也產能不夠

Labubu全球暢銷，圖為澳門Labubu活動展區。(新華社)

泡泡瑪特Labubu 暢銷，正版供貨吃緊，仿冒工廠也產能不夠，採購者加價調貨沒貨，有的工廠訂單排單全滿，暫緩對外接單；法界人士提醒，假冒品與加價黃牛都該被加強監管。

Labubu全球暢銷，正版供貨吃緊，仿冒市場也浮現供不應求情況。據第一財經報導，東莞一家Labubu仿冒工廠負責人直言，現在加錢想要調貨也沒貨，「之前提前訂的，就該知足了，現在想訂都排不上」。

這名Labubu仿冒工廠負責人9日表示，數千隻Labubu訂單需要排單，不過很多工廠由於訂單太滿，現在也不一定願意接單，因為貨量實在不夠分，要貨的人愈來愈多；大概兩週前，訂單還能在幾天內發貨。

據了解，目前仿冒工廠有兩款Labubu產品，都是1比1全身款。其中一種「高仿高品質」，屬於品質較好的仿品，一隻售價人民幣38元（約5.3美元）；「義烏高品質款」則是可以立刻看出其為仿冒品，要價較便宜。

另一家東莞Labubu仿冒工廠負責人說，目前產能有限，工廠每日產能可以達到數千隻，不過數千隻的訂單必須排到月底，現在要貨的人實在太多了。

報導引述法界人士意見表示，這種大規模生產仿冒品行為侵犯智慧財產權，對於假冒與過分加價的黃牛行為等，政府都應該加強監管，例如給予仿冒者處罰、管控黃牛交易等。

Labubu由於明星效應、社交貨幣、盲盒行銷等多重要素成為火紅潮玩，直接拉動泡泡瑪特營收與股價。泡泡瑪特2024年營收達人民幣130.38億元（約18億美元）；泡泡瑪特9日市值達港幣3368億元（約429億美元）。