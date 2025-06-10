中咖啡市場太內卷 1杯不到3元 星巴克大降價迎戰

中國星巴克6月10日起，三大類產品將集體降價。（路透）

中國外送平台今年開啟補貼戰，造成中國咖啡市場嚴重內卷（內部過度競爭），迫使星巴克 轉而強化「非咖」飲品市場。澎湃新聞報導，10日起，星巴克三大王牌商品星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵，共計數十款產品將集體調價。以大杯為例，平均降幅達到5元人民幣（約0.7美元），最便宜的一杯只要23元。業界人士認為，咖啡價格戰加上外賣大戰，行業必然經歷淘汰潮。

報導指出，今年端午節 期間，瑞幸咖啡大部分產品推出限時優惠，最低價從9.9元降至6.9元。當時瑞幸咖啡強調，這是品牌為消費者推出端午節和兒童節的雙節特惠福利，隨機發放6.9元優惠券，並非降價。

另據每日經濟新聞報導，中國外送平台補貼戰火蔓延至咖啡界。外送平台透過優惠券等方式補貼消費者，目前在平台上可以不到三元的價格購買現煮咖啡，掀起新一輪的低價咖啡戰。業界人士認為，咖啡價格戰適逢外賣大戰，行業必然經歷淘汰潮。

報導指出，在外送平台上，一杯星巴克咖啡的價格能低至25元左右；M Stand、Costa等品牌在淘寶 閃購最高可減免13元。

另一家大型連鎖品牌庫迪咖啡也是外賣平台價格戰的受益者，透過庫迪小程式，一杯咖啡標價7.9元，但在京東外賣平台上，價格可下探到1.68元，算上包裝費等總花費還不到三元。不少中國消費者在社交媒體分享，幾元甚至低於一元，就能買到一杯咖啡，讓庫迪訂單量暴增。

或許是咖啡市場價格戰太激烈，澎湃新聞報導，星巴克中國宣布將發力非咖啡飲品市場，打造「上午咖啡，下午非咖」的全天候服務。

6月10日起，星巴克3大王牌品類星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵，共計數10款產品將集體調價。

上游新聞指出，星巴克這種價格彈性策略不僅有效填補傳統咖啡消費時段的空窗期，更通過錯位競爭切入年輕消費群體的下午茶社交場景。