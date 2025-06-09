我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庇護案聽證會月底開庭 走線客：已經做了最壞打算

越南是「中國+1」策略重心 美商促川普政府調降關稅

爛尾樓維權新招？棗莊女業主挺「巨乳」拍片 竟成功了

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女業主的維權視頻顯示，她的身材不錯，有傲上的上圍。(視頻截圖)
女業主的維權視頻顯示，她的身材不錯，有傲上的上圍。(視頻截圖)

山東棗莊中原御府花園發生爛尾樓事件，近日因一名女業主在網路上發布維權影片意外暴紅。該屋苑自2020年起因開發商資金問題停工，至今逾3年未能交付，導致千戶業主陷入困境。業主多次向相關部門反映無果，直到這名身材亮眼的女業主在抖音上穿著貼身服裝控訴房屋爛尾引發熱議，逼得地方政府介入，促使建案復工

根據「網易新聞」等報導，該名女業主自稱是屋苑業主之一，其丈夫在婚前即購買該處房產，原本預計作為婚房使用，但至今孩子已3歲，房屋仍未交付。她最初以變聲形式拍攝正常維權影片，無人問津，後來在網友建議下改以貼身衣著入鏡，意外吸引大量粉絲關注。10餘天內帳號暴增數萬追蹤，視頻觀看量動輒數十萬，也迫使相關部門約談開發商並重啟工程。

中原御府花園項目目前主體建設基本完成，但電梯、消防、門窗等配套設施尚未安裝。女業主表示，目前已有十餘名工人重返工地，官方承諾半年內交房。她也強調拍攝初衷僅為維權，不會藉機帶貨或營利。女方多次在平台更新進展，引來網友熱情支持，但也有人戲稱「交房即絕交」，希望她繼續更新。

事件迅速引發網友熱議。有網友讚賞該女子以「另類方式」成功推動政府作為，也有人批評她靠「擦邊風格」博取流量，還有人留言「她再拍下去，根本不需要這個房子了，馬上就住上別墅了。」她則回應會停止維權影片，但因流量太高已被相關部門約談，目前表示將傳播正能量，並改以生活類內容為主。

女業主和老公。(視頻截圖)
女業主和老公。(視頻截圖)

女業主的維權視頻顯示，她的身材不錯，有傲上的上圍。(視頻截圖)
女業主的維權視頻顯示，她的身材不錯，有傲上的上圍。(視頻截圖)

女業主的維權視頻顯示，她的身材不錯，有傲上的上圍。(視頻截圖)
女業主的維權視頻顯示，她的身材不錯，有傲上的上圍。(視頻截圖)

女業主的維權視頻顯示，她的身材不錯，有傲上的上圍。(視頻截圖)
女業主的維權視頻顯示，她的身材不錯，有傲上的上圍。(視頻截圖)

復工 抖音 爛尾樓

上一則

習近平高調悼念前軍委副主席許其亮 意在敲打軍老虎？

延伸閱讀

「不用理，掛掉」粵官員接維權電話嬉笑回應 挨轟：好大官威

「不用理，掛掉」粵官員接維權電話嬉笑回應 挨轟：好大官威
發現護士妻與醫師不雅視頻 杭州男自殺 父維權數月也走了

發現護士妻與醫師不雅視頻 杭州男自殺 父維權數月也走了
菲公務船闖入鐵線礁海域並登島 中國海警驅離時發生擦撞

菲公務船闖入鐵線礁海域並登島 中國海警驅離時發生擦撞
亞裔傳統月／故事源頭…黃金德曾孫 也走維權路

亞裔傳統月／故事源頭…黃金德曾孫 也走維權路

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
廣東中山舉辦的某動漫展上，幾名衣著暴露的兒童在做直播。（視頻截圖）

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

2025-06-02 20:44
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權