爛尾樓維權新招？棗莊女業主挺「巨乳」拍片 竟成功了

女業主的維權視頻顯示，她的身材不錯，有傲上的上圍。(視頻截圖)

山東棗莊中原御府花園發生爛尾樓 事件，近日因一名女業主在網路上發布維權影片意外暴紅。該屋苑自2020年起因開發商資金問題停工，至今逾3年未能交付，導致千戶業主陷入困境。業主多次向相關部門反映無果，直到這名身材亮眼的女業主在抖音 上穿著貼身服裝控訴房屋爛尾引發熱議，逼得地方政府介入，促使建案復工 。

根據「網易新聞」等報導，該名女業主自稱是屋苑業主之一，其丈夫在婚前即購買該處房產，原本預計作為婚房使用，但至今孩子已3歲，房屋仍未交付。她最初以變聲形式拍攝正常維權影片，無人問津，後來在網友建議下改以貼身衣著入鏡，意外吸引大量粉絲關注。10餘天內帳號暴增數萬追蹤，視頻觀看量動輒數十萬，也迫使相關部門約談開發商並重啟工程。

中原御府花園項目目前主體建設基本完成，但電梯、消防、門窗等配套設施尚未安裝。女業主表示，目前已有十餘名工人重返工地，官方承諾半年內交房。她也強調拍攝初衷僅為維權，不會藉機帶貨或營利。女方多次在平台更新進展，引來網友熱情支持，但也有人戲稱「交房即絕交」，希望她繼續更新。

事件迅速引發網友熱議。有網友讚賞該女子以「另類方式」成功推動政府作為，也有人批評她靠「擦邊風格」博取流量，還有人留言「她再拍下去，根本不需要這個房子了，馬上就住上別墅了。」她則回應會停止維權影片，但因流量太高已被相關部門約談，目前表示將傳播正能量，並改以生活類內容為主。

女業主和老公。(視頻截圖)

女業主的維權視頻顯示，她的身材不錯，有傲上的上圍。(視頻截圖)

女業主的維權視頻顯示，她的身材不錯，有傲上的上圍。(視頻截圖)