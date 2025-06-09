爛尾樓維權新招？棗莊女業主挺「巨乳」拍片 竟成功了
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山東棗莊中原御府花園發生爛尾樓事件，近日因一名女業主在網路上發布維權影片意外暴紅。該屋苑自2020年起因開發商資金問題停工，至今逾3年未能交付，導致千戶業主陷入困境。業主多次向相關部門反映無果，直到這名身材亮眼的女業主在抖音上穿著貼身服裝控訴房屋爛尾引發熱議，逼得地方政府介入，促使建案復工。
根據「網易新聞」等報導，該名女業主自稱是屋苑業主之一，其丈夫在婚前即購買該處房產，原本預計作為婚房使用，但至今孩子已3歲，房屋仍未交付。她最初以變聲形式拍攝正常維權影片，無人問津，後來在網友建議下改以貼身衣著入鏡，意外吸引大量粉絲關注。10餘天內帳號暴增數萬追蹤，視頻觀看量動輒數十萬，也迫使相關部門約談開發商並重啟工程。
中原御府花園項目目前主體建設基本完成，但電梯、消防、門窗等配套設施尚未安裝。女業主表示，目前已有十餘名工人重返工地，官方承諾半年內交房。她也強調拍攝初衷僅為維權，不會藉機帶貨或營利。女方多次在平台更新進展，引來網友熱情支持，但也有人戲稱「交房即絕交」，希望她繼續更新。
事件迅速引發網友熱議。有網友讚賞該女子以「另類方式」成功推動政府作為，也有人批評她靠「擦邊風格」博取流量，還有人留言「她再拍下去，根本不需要這個房子了，馬上就住上別墅了。」她則回應會停止維權影片，但因流量太高已被相關部門約談，目前表示將傳播正能量，並改以生活類內容為主。
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