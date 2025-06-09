我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易戰 紐時：習近平要求川普管好對中鷹派

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

小米SU7入駐知名賽車遊戲GT7 首款中國車被收錄

記者黃雅慧／綜合報導
小米集團董事長雷軍表示，小米旗下電動車SU7 Ultra與知名賽車遊戲Gran Turismo 7（GT7）合作，成為該遊戲中首款收錄的中國車。(取材自雷軍微博)
小米集團董事長雷軍表示，小米旗下電動車SU7 Ultra與知名賽車遊戲Gran Turismo 7（GT7）合作，成為該遊戲中首款收錄的中國車。(取材自雷軍微博)

小米集團董事長雷軍表示，小米旗下電動車SU7 Ultra與知名賽車遊戲「Gran Turismo 7」（GT7）合作，成為該遊戲中首款收錄的中國車。雷軍8日在微博上稱，小米SU7 Ultra即將入駐「Gran Turismo 7」，這也是GT賽車史上首款中國車。

GT系列賽車遊戲是線上模擬賽車遊戲的標竿，法拉利、保時捷、日產、本田、BMW等眾多國際知名車廠都與GT系列合作，授權旗下經典或概念車進入遊戲。

雷軍說，很多汽車愛好者都非常喜歡GT賽車，它被公認為「全球最真實的模擬駕駛平台」之一，收錄了眾多不同時代全球最為傳奇的經典汽車。「這10年，中國汽車工業發展非常快，我相信未來在國際舞台上，大家能看到更多來自中國的傳奇車型。」

與此同時，「GT賽車」系列遊戲開發商 Polyphony Digital 宣布與小米達成合作。合作訊息指出，挑戰紐北賽道紀錄為目標開發的SU7 Ultra原型車，以6分46秒874打破了四門電車在紐北的圈速紀錄，受到全球車迷廣泛關注。

系列遊戲製作人山內一典表示，中國汽車工業發展很快，小米的汽車事業剛剛起步不久，從智能手機到家電、穿戴智能，全面覆蓋人民生活的智能生態系統中，製造出了優秀的汽車SU7作為其中非常重要的一部分，還同時推出SU7 Ultra原型車打破了紐北圈速紀錄。

雷軍（右）與「GT賽車」系列遊戲製作人山內一典。(取材自雷軍微博)
雷軍（右）與「GT賽車」系列遊戲製作人山內一典。(取材自雷軍微博)

賽車 小米 雷軍

上一則

江西汽車博物館耗3.5億 建成2年淪「倉庫」 央視揭弊端

下一則

「出口占比低是硬傷」 汽車業太內卷 吉利宣布停止擴產

延伸閱讀

小米SU7 Ultra進駐賽車遊戲GT7 成首款收錄的中國車

小米SU7 Ultra進駐賽車遊戲GT7 成首款收錄的中國車
小米雷軍：汽車業務今年Q3開始賺錢

小米雷軍：汽車業務今年Q3開始賺錢
小米休旅車YU7亮相 要壓倒特斯拉Model Y

小米休旅車YU7亮相 要壓倒特斯拉Model Y
雷軍：小米3奈米晶片已大規模量產 2款旗艦機將發布

雷軍：小米3奈米晶片已大規模量產 2款旗艦機將發布

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員、中共中央軍委前副主席許其亮證實因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世。圖取自新華社

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

2025-06-02 13:24
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

2025-05-31 23:25
廣東中山舉辦的某動漫展上，幾名衣著暴露的兒童在做直播。（視頻截圖）

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

2025-06-02 20:44
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　