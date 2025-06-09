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家國情懷入題 高考作文寫抗戰 考生怨抽象、看不懂

記者陳宥菘／綜合報導
一連兩日的中國大學入學考試落幕，今年全國一卷的作文題目選取抗戰有關素材，引起廣泛關注和討論。圖為7日考試結束，考生步出江西南昌洪都中學洪都校區考點。（中新社）
一連兩日的中國大學入學考試落幕，今年全國一卷的作文題目選取抗戰有關素材，引起廣泛關注和討論。圖為7日考試結束，考生步出江西南昌洪都中學洪都校區考點。（中新社）

一連兩日中國全國高考（大學入學考試）8日落幕，今年語文科目考試的作文試題因為「抽象」、「難寫」引爆網友話題，尤其全國一卷的題目選取三段和抗戰有關的素材，要求考生進行聯想寫作。許多考生抱怨「看不懂」。

命題的中國教育部教育考試院負責人表示，因為今年是抗戰勝利80周年，「家國情懷」也納入命題重點。

7日上午首科語文考試結束後，「全國一卷」的作文題難度引起廣泛討論。這道考題要求考生根據三則文學片段引發的聯想和思考進行寫作，分別是：老舍「鼓書藝人」：「他想要為孩子們唱上一段，可是心裡直翻騰，開不了口」；艾青「我愛這土地」：「假如我是一隻鳥，我也應該用嘶啞的喉嚨歌唱」；穆旦「讚美」：「 我要以帶血的手和你們一一擁抱，因為一個民族已經起來」。

有中國網友認為，一卷作文題目正和當前中美關稅戰應景，加上今年適逢抗戰勝利80周年，主要彰顯心中有國家、不崇洋媚外。不過，也有網友認為，讓涉世未深的年輕學生，體驗前述作家情懷，有一定難度。

新華社報導，中國教育部教育考試院負責人解釋出題立意指出，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」，題目選取了三段和抗戰有關的材料，將考生的視線拉回到那段「浴血奮戰的崢嶸歲月，引發對民族精神傳承的思考」。因此，此次考試的重點除了語文素養，也包含時代意識與「家國情懷」。

人民日報發布考題評析指出，上述考題的三篇選材共同建構起中華民族近現代歷史從國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵，到奔走吶喊、救亡圖存，再到振興中華、民族自強的敘事背景與閱讀語境，引導考生不忘歷史，從民族和國家浴火重生的歷史中汲取經驗和力量，具有深刻的「民族魂」。

今年中國高考語文共有五套試卷，包含中國教育部教育考試院負責的全國一卷和全國二卷共二道作文題，上海、天津各有一題，北京考題則包含兩篇作文和一篇微寫作。專家分析，在數智化時代，今年作文試題更加聚焦情感體驗、日常積累、實踐參與等無法被人工智慧取代的特質，注重考生的思維深度。

今年中國高考報考人數共有1335萬人，較去年減少7萬，是8年來首次減少。

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