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全球首位256級用戶出現 騰訊QQ滿級圖標「時光企鵝」誕生

中國新聞組／北京8日電
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QQ成長等級從一顆星星開始，每湊齊四個星星就能對對碰出一個月亮，月亮能升級變成太陽，太陽變皇冠......皇冠後會變成什麽？曾是QQ等級的一大「未解之謎」。（視頻截圖）
QQ成長等級從一顆星星開始，每湊齊四個星星就能對對碰出一個月亮，月亮能升級變成太陽，太陽變皇冠......皇冠後會變成什麽？曾是QQ等級的一大「未解之謎」。（視頻截圖）

2025年6月7日0時56分，全球首位騰訊QQ 256級用戶誕生，帳號「愛芥末」成功解鎖了全新的等級圖標「時光企鵝」，成為全球擁有「時光企鵝」等級圖標的第一人。「愛芥末」說，他是2000年註冊QQ，當時僅10歲，2003年QQ等級上線後就非常熱中於掛Q，成了「掛機狂」，轉眼已22年，這個新圖標對他意義重大。「愛芥未」QQ空間也因此訪問量增到2140萬。

全球首位QQ 256級用戶成功解鎖了一個全新的QQ等級圖標「時光企鵝」。（視頻截...
全球首位QQ 256級用戶成功解鎖了一個全新的QQ等級圖標「時光企鵝」。（視頻截圖）

騰訊發布消息，歷經22年，終於盼來了全球首位QQ 256級用戶，他的升級也成功解鎖了一個全新的QQ等級圖標--「時光企鵝」。在這隻只企鵝的輪廓裏，帶有象徵QQ成長等級的星星、月亮、太陽元素。它寓意著大家還在懵懂年少時，經過歲月的點滴積累，一步步點亮了這些珍貴的成長印記，逐漸進化成現在的「時光企鵝」。

據了解，QQ成長等級，是從一顆星開始，每湊齊四顆星就能對對碰出一個月亮，月亮能升級變成太陽，太陽變皇冠……，皇冠後會變成什麽？曾是QQ等級的一大「未解之謎」。

騰訊表示，為感謝這一路的深情陪伴，將給「愛芥未」送出限量版專屬神秘驚喜、終身SVIP會員、多款專屬個性化裝扮等禮物作為紀念禮物。

據了解，「愛芥未」的QQ是2000年左右註冊，2003年QQ等級功能上線後，他就非常熱中於掛QQ。當時他家裡是開網吧的，所以QQ經常能24小時掛著，等級就慢慢地攀升。上班後，每天除了忙碌的工作外，就是掛QQ，他也沒想到自己會成為「全球第一」。

自從「愛芥未」的QQ達到250級，就不斷有人私聊問他升級的時間和會不會有新圖標，一天最多的時候能收到上百條私信，他空間的訪問量也已經高達2140萬。 

「愛芥未」說：「擁有QQ的那一年我才10歲，轉眼20多年了，能見證到新圖標的誕生，意義很重大」。

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