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高考家長求「媽祖」劉濤神力加持 中戲明星夫妻也來送考

中國新聞組／北京8日電
長赤中學送考畫面。（取材自極目新聞）
長赤中學送考畫面。（取材自極目新聞）

一年一度的高考登場，眾多家長無不期盼自己的孩子們能取得好成績，考場外出現明星爸媽低調送考，網路上還有更多明星為考生送上祝福，其中曾經扮演媽祖的劉濤祝福影片的留言區，還成為家長們的「許願池」。四川巴中南江縣長赤中學則有萬人送考，將這一千多名考生視為「全村的希望」。

綜合極目新聞、搜狐娛樂等媒體報導，曾演出「瑯琊榜」、「知否」等作品的演員楊雨婷7日和老公房子斌一起送女兒進考場，她發文稱「願所答皆所願，所行皆坦途！願這場盛夏的考試成為你們人生畫卷中最亮麗的開篇！高考加油！」

楊雨婷和老公房子斌一起送女兒進考場。（視頻截圖）
楊雨婷和老公房子斌一起送女兒進考場。（視頻截圖）

而發文祝福考生的不只楊雨婷，乒乓球運動員樊振東發帖稱高考不是重點，而是新征途的起點，並鼓勵所有考生筆下有神，破題如風；其他如陳都靈、白敬亭、劉詩詩等人氣演員，也都紛紛發布了祝福視頻，希望所有考生2025年高考加油，馬到成功。

在所有明星的祝福中，有一人成為家長們的「許願池」，那就是曾經飾演媽祖的劉濤。許多人在她的變裝祝福影片下留言祈禱，希望得到媽祖加持庇佑。

在四川巴中南江縣長赤中學，則有萬人夾道送考，不但有鑼鼓隊，路旁樹上更掛滿橫幅，寫著「長中好兒郎，高考意氣揚」「十年霜刃寒未試，今朝劈浪斬蛟龍」，為考生加油打氣。據了解，這次參考的學生中，約有七成都是留守孩子，不少考生的父母都在外地務工，人們自發送考，是因為長赤中學集中了「全鎮的希望」。

而長赤中學近年成績斐然，2020、2021年連兩年有學生被清華北大錄取，近幾年還有不少學生就讀復旦大學、中國人民大學等學校，一本率維持在13％左右。

高考 劉濤 劉詩詩

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