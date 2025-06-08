高考作文「專、轉、傳」：不知怎下筆 數學難上熱搜：大專穩了

中國今年全國高考7日登場，今年高考報名人數達1335萬人，比去年減少了7萬人。圖為考生正前往廣州市天河中學考點。（中新社）

2025年全國高考 昨進行語文及數學考試，兩科試題都被許多考生喊「很難」，相關話題隨即衝上熱搜。多位考生稱，今年AI（人工智能）很火卻沒考，「白準備了」；上海高考作文題由「專」、「轉」、「傳」三個字而來，有考生說不知如何下筆；而數學更是讓許多考生「考場出來沉默了」，有人直接說「太難了，不會」、「一張試卷區分大學和大專」。

據極目新聞報導，多位湖北考生在考完語文後大呼：精心準備了AI，終究是錯付了：「今年AI這麼火卻沒考AI，白準備了」，「我們都以為要考AI，但就不這麼考」，「這是不是也是一種反套路」。

21世紀經濟報導以DeepSeek、字節豆包、騰訊混元、阿里通義千問、百度文小言、ChatGPT等10款市面上常見AI大模型，讓它們根據作文試題進行寫作，由多次多次參加高考語文閱卷的老師對這些AI作文進行了打分評價，結果得分前三名：DeepSeek、谷歌Gemini、通義千問。ChatGPT 4o作文得分未能進入前三。

同時對部分大模型追加了「請以高考語文閱卷老師的要求，為這篇作文打分」的任務，DeepSeek給自己打了滿分（閱卷老師給出了58分）；谷歌Gemini給自己打了58分，它認為自己採納的素材有些陳舊；Kimi拒絕給自己的作文打分。總體來說，在寫作方面，機器人的文字很難進入人心。

另據澎湃新聞，今年上海的高考作文題由「專」、「轉」、「傳」三個字而來，提及有學者用「專」、「轉」、「傳」概括三類文章，讓不少考生直呼很難。據悉，這位學者是華東師範大學終身教授、上海寫作學會會長胡曉明，他在一篇題為「胡曉明：古人說『文章九命』，太悲觀了，我歸為三個字：專、轉、傳」的文章中談及這三個關鍵字。

「今年上海高考作文確實來自我這篇文章」，胡曉明說：「可能很多同學會罵我，覺得一看到這個題目會有點懵，因為他們不太適合這種很中國式的強調漢字的思維方式。但實際上靜下來仔細想一想，可以寫的東西還是蠻多的」。他表示，「專、轉、傳」是辯證關係，今年高考作文題依然延續了哲學思辨，他認為這個題目引導考生參與當代文化生活與思想反思。

另高考數學大題也「難」上熱搜。有考生表示，「一卷難到想笑」、「考場出來都沉默了」。在海南某考點，一名男生第一個走出考場，稱「數學太難了，不會」。不少網友表示，看到選擇題覺得今年新一卷數學簡單、很穩，沒想到看到大題後是「大專穩了」。廣州一考點考生表示，很慶幸今年數學卷沒有22年的「地獄級難度」，給難度打分的話大概是7到8分，大題的題型比較新穎。